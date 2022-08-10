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洪水灌進「地下房」！老母生還心痛自責　女兒死前淚崩：門打不開

▲▼南韓總統尹錫悅前往一家三口居住的半地下房視察。（圖／CFP）

▲南韓總統尹錫9日視察一家三口居住的半地下房。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓首都圈（首爾、京畿道、仁川）降下致命性暴雨，其中住在首爾市冠岳區新林洞「半地下房」的一家3口，更因來不及逃生、最後慘遭溺斃，包括患有唐氏症的姊姊、在外商工作養家的妹妹，以及妹妹13歲的女兒。姊妹倆的母親因前往醫院而倖免於難，她心碎回憶最後二女兒的對話，「媽，門開不了！」

韓媒《中央日報》獨家採訪到高齡72歲的李某，她不僅是姊妹倆的母親、也是13歲女童的外祖母，她透露48歲的大女兒患有唐氏症、發展遲緩，因此平常只能倚靠47歲的二女兒至外商服飾業物流工作養家活口，不過二女兒平常任勞任怨、毫無怨言，每天都幫姊姊洗澡，放假休息時甚至帶著姊姊、女兒外出兜風，環境雖不算富裕，但家人們都能和睦相處。

8日晚間的這場暴雨，對於生還的李某簡直是夢一場！因為她在這場災害中被迫與女兒們、孫女生離死別。在這天上午，李某住進某大學醫院，準備接受組織切片檢查，二女兒為了照護住院的母親，特別從公司請假前往醫院，在完成母親的照護工作後返家休息，未料卻遇上暴雨淹進一家人所住的「半地下房」。

▲▼洪水湧進一家人居住的半地下房。（圖／CFP）

▲洪水湧進一家人居住的半地下房。（圖／CFP）

13歲的孫女生前也曾於當天下午4時49分透過通訊軟體叮囑，「阿嬤～住院的時候記得多散步、乖乖吃飯、注意身體健康！我會多多祈禱，所以阿嬤就不要再擔心我們、好好休息吧！」

李某痛心疾首，她搥胸自責，「二女兒配合我醫院的行程，特別為了我請假。要是我沒有住院檢查，或許她就能夠待在公司，從這場暴雨生還。我不是一位好母親！」

李某最後聽到二女兒的聲音，便是暴雨發生當晚（8日下午8時37分），當時二女兒在電話中焦急、哽咽道，「媽，因為暴雨水勢，（原本打開的）玄關大門被卡死開不了。」

報導指出，其實二女兒A某在洪水開始淹進家裡後，曾數度透過摯友報案，甚至還親自撥打119報案，不過因暴雨來得太猛太急，一時之間多達500通報案電話湧進119專線，使得接線人員始終沒有接起電話。

▲▼居民們回憶，從整個水位上升、到洪水灌入的時間僅10至15分鐘。（圖／CFP）

▲▼居民們回憶，從整個水位上升、到洪水灌入的時間僅10至15分鐘。（圖／CFP）

▲▼居民們回憶，從整個水位上升、到洪水灌入的時間僅10至15分鐘。（圖／CFP）

A某於當晚8時43分、8時53分兩度向閨蜜金某求救，「119根本就沒有接我的電話」；在最後一通電話中，金某表示自己也會幫忙撥打119，要求A某繼續撥打電話，豈料聽到A某最後一聲呼喊「姊～姊」後，無論傳出多少通訊息，通訊軟體上皆顯示「1」（未讀），撥打電話時A某也未再接聽。

李某向記者秀出手機內的照片，指出二女兒A某才於1個多月前親自為姊姊、女兒佈置房間，添購了新的書桌、床墊。李某痛哭，「即使我的能力無法向他人伸出援手，不過我一生未曾欠過債、也從不造成他人麻煩，為何我們家命運如此悲慘？」

據悉，暴雨引起的洪水沿著道路流向半地下房所在的集合住宅停車場，之後在短時間內堵住半地下房的出入口，從出入口灌進住宅內，且由於附近剛好出現天坑，因此加快洪水倒流的速度。鄰居回憶，整個過程只有10至15分鐘。

►《寄生上流》真實上演！一家3口「住地下房」遇暴雨　洪水灌入慘溺斃

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