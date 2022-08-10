莫德納向日本申請批准「新二價疫苗」！專門對抗Omicron

▲莫德納向日本政府申請批准新疫苗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國製藥公司莫德納10日正式向日本厚生勞動省提出新二價疫苗的批准申請，該款新疫苗將可有效對抗今年初肆虐全球的Omicron株「BA.1」與原始病毒株，適用年齡將設定在18歲以上。

根據《日本放送協會》報導，繼美國藥廠輝瑞8日向日本厚生勞動省申請批准專門針對Omicron的新疫苗後，莫德納也在10日向厚生勞動省申請批准最新的二價疫苗，目前累計共2間藥廠提出申請。

莫德納表示，這次提出申請的二價疫苗除了可以預防感染新冠原始病毒株外，還能有效對抗今年初在全球廣泛流行的Omicron毒株BA.1。申請適用對象門檻為18歲以上，而先前日本政府就曾表態，預計在秋天開打第5劑，屆時擬使用適用於Omicron的新疫苗。

▲新二價疫苗相較原始疫苗，更能有效對抗Omicron。（圖／路透）



根據莫德納在美國進行的臨床試驗，新疫苗作為第4劑疫苗，對於BA.1的中和抗體量，與原有劑型相比高達1.75倍，而目前對於迅速蔓延的BA.5則是1.69倍。莫德納日本法人的社長鈴木蘭美指出，「在實驗中發現，新款疫苗不僅對Omicron亞變種BA.1有效，對BA.4與BA.5也出現強大的抗體反應。」

另一方面，莫德納也透露，目前已經開始針對Omicron亞變種BA.5研發新款疫苗。

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