FBI突襲「反幫了川普一大把」　專家：烈士人設讓他2024勝算提高

▲美前總統川普預期很快正式宣布參選2024年總統大選。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

前美國總統川普的住所海湖莊園（Mar-a-Lago）8日遭聯邦調查局（FBI）突襲搜查，他為此發布聲明痛批「這是我們國家最黑暗的時刻」。專家、川粉及2黨人士都認為，川普將把握機會，把自己塑造成「烈士」及「腐敗政府的受害者」，而這場突襲肯定提高他投入2024年總統大選的勝算。

《紐約郵報》報導，密蘇里州共和黨策略師凱勒（Gregg Keller）表示，「白宮聲稱並未事先獲知FBI要去突襲前美國總統的家。拜託。這肯定會提高川普的勝算，甚至讓人懷疑是不是故意的。」

共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）的前幕僚長弗林特（Chuck Flint）認為，這場突襲「鞏固了政府機構被左派利用，針對政治對手的模式」，激發共和黨選民的不滿，並且因此團結起來，「他們還沒有忘記，希拉蕊刪除了3.3萬封電子郵件，卻只受到輕微懲罰。」

▲海湖莊園（Mar-a-Lago）8日遭聯邦調查局（FBI）突襲搜索，川普對此不滿發聲。（圖／達志影像／美聯社）



民調專家佐格比（John Zogby）指出，儘管川普很富有，且生活方式奢華浮誇，但身為候選人，卻能吸引那些痛恨被「菁英」欺凌的人，這次肯定也會把握機會，「他個人對於未被那些菁英認真對待深感不滿，他把自己描繪成受害者時，最為有效，他對那些害怕失去經濟或社會地位、感覺自己也曾被欺負、或者只是害怕未來的人，發出直接呼籲。」

其他知名政治觀察人士也在推特上預言，川普經歷FBI突襲後，支持度只會飆高。就連民主黨策略師庫柏曼（Carly Cooperman）也認同，「川普絕對在把這件事轉變為政治機會。他正在凝聚基礎，這件事激怒了他的支持者，正好符合他主張『政府擴權過頭』的觀點。所以，如果最後沒有演變成什麼嚴重的事，真的會對他很有幫助。」

一群死忠川粉9日上午聚集在曼哈頓第五大道的川普大廈外，希望川普很快宣布參選2024。現居布林克林的退役老兵奇尼（Dion Cini）說，「他將會回來拯救美國，從民主黨手中拯救美國。過去18個月裡，一切都糟透了。我們現在比以往任何時候都需要他回來。」其妻子費歐娜（Fiona）也認為，FBI的行動能「喚醒一些人，意識到發生了什麼事」。

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