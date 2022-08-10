LIVE／「社區散發傳播鏈」BA.5個案再增？指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（8/10）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。國內BA.5本土個案持續增加，截至昨日已24例，其中有幾起家庭群聚及散發個案。另外，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)決議，6個月至未滿5歲幼兒可接種輝瑞BNT疫苗，而針對到貨進度，預期記者會中說明。

國內BA.5本土個案持續增加，指揮中心8日公布新增9例BA.5社區個案，分佈於台北、新北、桃園3縣市，其中2起為家庭群聚。指揮中心昨日再公布增1名接觸者定序BA.5，為新北家庭群聚案的家人，目前整起群聚累積3人確診，而本土BA.5累積24例，至於其他個案的接觸者則還在定序當中。

王必勝表示，北部BA.5佔比已達10%，全國佔比5%，預期會在未來1~2周出現上升趨勢，提醒民眾配合現行防疫規定，未曾接種疫苗的年長者或幼童，外出也要確實佩戴口罩，也避免到人潮多的地方或餐廳內用，才能獲得適當保護。醫療應變組副組長羅一鈞則指出，社區中應該有些多點散發的傳染鏈在進行。

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▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

ACIP專家會議8日針對6個月至未滿5歲幼兒BNT疫苗接種做出建議，需接種3劑基礎劑，每劑3微克(mcg)，第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週。指揮中心發言人莊人祥昨日表示，目前還在和廠商協調供貨時間，希望他們儘速供應，到貨時程還沒有確定。

另外，指揮中心昨日宣布社區篩檢站將全面退場，PCR採檢將回到急診處理。負責單位衛福部國健署表示，經綜合評估疫，社區篩檢站將進行暫時性轉型，自8月11日起全面退場，但若各地方政府有需求，仍可提出展延。

針對PCR採檢收費，羅一鈞也補充，只要是醫療需要，包括入境唾液篩檢、疫調需要、有症狀經醫師評估需採檢，都還是可以做公費PCR；但如果是因為要出國，就不屬於醫療需求範圍內，就需要自費。