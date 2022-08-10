休旅車未熄火快掉懸崖！警驚見「小姊弟遺體」　母隔日被發現斷氣

▲警方獲報前往處理車輛，卻在車內發現2具遺體。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）
記者王佩翊／編譯
日本愛知縣警方9日接獲通報稱，在犬山市深山有一輛未熄火的休旅車疑似快要掉入懸崖，待警方趕往現場後，卻在車內發現2具兒童的遺體。2人遺體皆被用毛巾蓋住，車內有明顯血跡，疑似遭他殺。警方經追查後，發現車主為死者的父親，並查到住家地址，怎知卻在家中發現死者母親也死亡，而屍體的脖子上有勒痕，疑似同樣遭人殺害。
根據《產經新聞》報導，愛知縣犬山市警方9日下午5時20分左右接獲通報，一名目擊民眾發現一輛可疑車輛疑似快要掉進懸崖，因此通報警察處理。警方到場後，卻在車內發現9歲女童田中千結與6歲男童田中十樂，但兩人皆已明顯死亡，車內還有多處血跡，而兩人的遺體則是被用毛巾覆蓋住。
【父親の行方追う】ワゴン車からきょうだいの遺体、自宅で母親も死亡https://t.co/XmfwaCw2qS— ライブドアニュース (@livedoornews) August 10, 2022
山中の車から、小学生のきょうだいの遺体を発見。その後、2人の自宅から母親の遺体も見つかった。遺体の状況から母親は何者かに殺害された可能性が高いとみられている。 pic.twitter.com/FQfLZpBaWE
警方表示，死者屍體被發現時休旅車的引擎仍未熄火。經調查後發現車主為小姊弟42歲的父親，但卻無法聯繫上對方，警方隨後找到距離現場13公里遠的死者住處，但卻在住宅內發現兩人42歲母親的遺體。母親的脖子上有明顯勒痕，疑遭人勒斃，而現場也留有小姊弟母親疑似遺書的文件。
警方懷疑，母子3人皆是遭到父親殺害，目前仍在持續追查嫌犯下落。根據目擊民眾表示，在小姊弟遺體被發現之前，曾經有一名男性反覆開車到場查看情況，疑似就是死者父親。
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