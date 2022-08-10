CNN：俄「縮短刑期」誘囚犯上戰場　千名殺人犯已趕赴前線

▲烏俄戰爭讓雙方兵力銳減，CNN最近發現，俄軍開始在獄中招募囚犯上戰場，以填補兵力不足的現象，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯在入侵烏克蘭後，就不斷有侵犯人權、犯下戰爭罪的醜聞傳出。然而，隨著俄羅斯的兵力逐漸減弱，美媒CNN最近調查證實，俄方以自由、錢財和親情壓力誘使被關在監獄的囚犯前往前線，「為國」參與戰鬥。囚犯維權組織透露，目前俄軍已募到數千名囚犯上戰場，不過這些囚犯的權利未受保障。

CNN最近在俄羅斯展開為期一個月的調查，發現俄羅斯在正規軍隊的兵力銳減後，展開了新的募兵計劃，在各地數十個監獄詢問數百名囚犯的意願，試圖說服他們上戰場參戰。CNN指出，這些被招募的囚犯，其中包括了殺人兇手和毒犯，而且目前據稱已有多名罪犯已動身前往烏克蘭前線。

CNN採訪到一名因涉毒被監禁多年的囚犯，他透露，「俄軍願意接納殺人犯，並讓他們加入軍隊作戰；上戰場的囚犯可能會在6個月內獲得特赦或赦免，也有人說，參戰的罪犯每個月將會獲得10萬盧布、也有人說20萬盧布，不過性侵犯、戀童癖、極端分子或恐怖分子是不能上戰場的。」

這名囚犯也指出，一名據信來自私人軍事服務公司的男子，在7月上旬來到監獄，向犯人們宣傳了這項計劃，「他告訴我們，加入軍隊完全不需要任何從軍經歷，只要我們願意到前線去，就會被派到俄羅斯南部羅斯托夫（Rostov）接受2個禮拜的訓練，然後迅速上戰場。」

他聽說，獄中目前已有多達400人申請參與此項計劃，而獄方也選中了其中的50名囚犯，並將他們隔離在特定的監獄裡，「對我而言，如果他們開出的條件是真的話，那我當然很願意接受，因為這對我來說很重要，我已經被關了快10年，如果幸運的話，我只要再半年就能回家去陪小孩了，何樂不為？」

CNN曾與俄羅斯國防部和監獄服務處聯繫，要求當局就招募囚犯參戰一事發表評論，但相關單位卻未對此事作出回應。然而，在俄羅斯監獄系統工作的維權人士卻表示，他們自7月初以來，就收到不少囚犯親屬的報告，關切這些被送往前線的囚犯命運如何。

俄羅斯囚犯維權組織Gulagu.net透露，「這個計劃掀起了巨大的浪潮，軍方募到了數千名囚犯，並將他們送往前線。儘管軍方保證，如果這些囚犯戰亡的話，政府會支付500萬盧布給他們的家人，但這些承諾不一定會兌現，因為這些承諾沒有被擬成合約簽署，因此這是非法的。」

CNN也取得一位前線囚犯和妻子的聊天紀錄，發現這名丈夫在戰場上受傷後，被送往盧甘斯克的一家醫院；他的妻子指出，丈夫的10名囚犯同袍中，只剩3人還活著。另一名囚犯的妹妹則表示，「我的哥哥被派往前線後，就從通訊軟體上徹底消失，我們完全不知道他的下落，只有一名自稱『會計』的人告訴媽媽，會在一周後將哥哥的工資寄回家。」