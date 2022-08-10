左鎮噶瑪噶居寺辦三壇報恩超薦法會　普渡物資捐愛心實物銀行

▲台南左鎮噶瑪噶居將於12日起至14日連續舉辦3天的「三壇報恩超薦法會」，由洛本天津仁波切主法，普渡物資捐贈愛心實物銀行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中元普渡是台灣重要民間信仰，台南左鎮噶瑪噶居將於12日起至14日連續舉辦3天的「三壇報恩超薦法會」，由洛本天津仁波切主法，啟建阿彌陀佛密壇，超薦先人、十方幽靈及感染冠狀病毒往生等眾生。

14日並舉辦普渡法會，供品物資根據台南市政府社會局調查愛心實物銀行公益平台所需而採購，會後將全數捐贈給實物銀行，提供弱勢家庭平日生活必需品，普施法雨超渡遊魂，也輔貧濟弱，讓貧苦人家獲得物資，冥陽兩利，功德加倍。

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基於回饋在地理念，左鎮噶瑪噶居寺以往普渡供品均透過在地區公所轉贈給山區弱勢家庭，去年普渡法會由蔣揚慈善基金會協同辦理，首度捐贈給台南市社會局愛心實物銀行轉送給有需要的清寒人家，市長黃偉哲特地到場致贈感謝函，感謝噶居寺與市府公私協力照顧弱勢；今年普渡寺方依循去年作法，先向社會局瞭解實物銀行扶助的弱勢家庭需要的生活物品，以罐頭、食品、麵、乾糧及白米為主，法會後全數捐贈給社會局，由各區實物銀行統整後發放給有需要的弱勢民眾。

洛本天津仁波切表示，農曆7月是佛教的教孝月，盂蘭盆會以盆盛滿百味的食物供養解夏安居僧眾，目鍵蓮以此供僧功德迴向給在地獄受苦的母親，拔脫出離地獄道；噶居寺將原本供僧善行擴大為救助貧困家庭，將菩薩道落實於生活中，以利益眾生為念，將眾人的慈悲善念化為愛心幫助弱勢，既安頓人心，也讓社會弱勢家庭分享佛祖的庇佑與加持，更顯悲憫蒼生。

仁波切指出，市長黃偉哲為實踐社會公益、倡導惜福愛物觀念，在台南設立3處食物銀行，透過公益平台理念將社會善心傳達到各弱勢家庭與族群，噶居寺也願意響應將普渡物資捐贈給實物銀行，期盼幫助更多弱勢家庭；有感於噶居寺年年支持市府社會福利事務推動，黃偉哲市長今年也將到寺禮佛，並與噶居寺、蔣揚基金會的執事、董事們座談，噶居寺也將為市長祈福、為臺南市民加持，祈願疫情早日退散、市運承平今勝昔。