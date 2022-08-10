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快訊／幼兒BNT疫苗「標準品到貨？」　指揮中心14:00說明

▲▼指揮中心8/8記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/10）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)8日召開會議，通過6個月至未滿5歲幼兒可接種輝瑞BNT疫苗，而針對到貨進度，王必勝前日指，檢驗標準品這兩天就會送到台灣，是否已經抵台，相關情況預期記者會中說明。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議討論，針對6個月至未滿5歲幼兒BNT疫苗接種做出建議，需接種3劑基礎劑，每劑3微克(mcg)，第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週。

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指揮中心發言人莊人祥昨表示，目前還在和廠商協調供貨時間，希望他們儘速供應，到貨時程還沒有確定；此外，莊也提到，幼兒完成BNT基礎劑接種總共需要三個月時間，間隔比較久一點，然而近期BA.5可能上升，建議家長可盡速打莫德納幼兒疫苗。

▲▼針對輝瑞BNT幼兒疫苗，指揮中心8/9公布ACIP專家會議決議。（圖／指揮中心提供）

▲針對輝瑞BNT幼兒疫苗，指揮中心8/9公布ACIP專家會議決議。（圖／指揮中心提供）

國內BA.5本土個案持續增加，指揮中心8日公布9例BA.5社區個案，分佈於台北、新北、桃園3縣市，其中2起為家庭群聚。指揮中心昨天公布增1名接觸者定序BA.5，為新北家庭群聚案的家人，目前整起群聚累積3人確診，本土BA.5累積24例，至於其他個案的接觸者則還在定序當中。

指揮中心昨也宣布社區篩檢站將全面退場！PCR採檢將回到急診處理。負責單位衛福部國健署表示，經綜合評估疫，社區篩檢站將進行暫時性轉型，自8月11日起全面退場，但若各地方政府有需求，仍可提出展延。

國健署表示，指揮中心在111年5月25日修訂病例定義，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，經醫事人員確認即為確診，社區篩檢站將進行暫時性轉型，8月11日起社區篩檢站全面退場，PCR檢測回歸醫療機構處理，若未來疫情再起，將由指揮中心指示重啟或由各地方政府提出展延需求。

針對PCR採檢收費，醫療應變組副組長羅一鈞也補充，只要是醫療需要，包括入境唾液篩檢、疫調需要、有症狀經醫師評估需採檢，都還是可以做公費PCR；但如果是因為要出國，就不屬於醫療需求範圍內，就需要自費。

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