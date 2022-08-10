謝國樑與侯友宜合體共掛看板　承諾攜手把基隆捷運蓋起來

▲謝國樑與侯友宜合體共掛看板。（圖／謝國樑辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

9日與新北市瑞芳區議員參選人蕭敬嚴跨縣市共掛看板後，今（10日）基隆市長參選人謝國樑再拋近日將與新北市長侯友宜在基隆共掛「捷運看板」。謝國樑表示，以基隆捷運為主體「謝國樑＋侯友宜共同承諾：阮會作伙，把基隆捷運蓋起來！」戶外看板預計在8月中下旬陸續登場。

謝國樑指出，基隆與新北市在地理位置上是非常緊密的兩座城市，市民之間也常往返兩座城市，同為一日生活圈，未來也會緊密的交流合作，才能產生更多的便民政策。

▲謝國樑與侯友宜合拍，很多蠻Ｑ且輕鬆的競選照片。

謝國樑也提到，與新北市合作的相關政策中，最重要的就是基隆捷運，基隆捷運是基隆未來十幾年最重大的交通建設，往後也會由新北市來負責建造與營運，所以與侯市長合體的首波宣傳看板，就是以基隆捷運為主體「謝國樑＋侯友宜共同承諾：阮會作伙，把基隆捷運蓋起來！」一起向基隆市民展現捷運到基隆的決心。

謝國樑表示，日前與侯友宜市長合拍照片的過程非常順利與迅速，也拍了很多蠻Ｑ且輕鬆的競選照片，未來都會陸續呈現，包含總部及看版的規劃等，要以活潑可愛的風格來化解選戰的緊張氣氛，要讓基隆市民感受一場溫馨且正向的競選方式。

▲「謝國樑＋侯友宜共同承諾：阮會作伙，把基隆捷運蓋起來」。

謝國樑強調，同樣位處北北基生活圈，在侯市長領導下的新北，擁有許多優秀的政策成果值得基隆借鏡，從市民朋友的生活環境提升到社會福利升級，包括自己先前所推出的「公托倍增、托育津貼提升」、「推動志工銀行，鼓勵志工年輕化，補足老人照護體系的不足」以及「設置社區型健身中心」等政見，皆是參考新北政策後推出的規劃，期盼能透過成功經驗累積的政策，以新北為標竿，替基隆市民打造同樣「安居樂業」的生活環境。

謝國樑最後也提到，與侯友宜市長除了共同推動基隆捷運與借鏡新北優秀政策緊密合作之外，未來新北與基隆更要攜手共同推動基隆科學園區，包含捷運TOD沿線開發與公設回饋、翻新舊廠區以及基隆副都心七堵第二行政中心等三大面向規劃，串聯新北與基隆，與侯友宜市長作伙讓北台灣的市民朋友有更優質的生活，一起攜手前行，一起讓基隆更，一起讓台灣更好。

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