飛機突墜毀高速公路！撞上卡車後解體噴飛　火焰吞沒機身畫面曝

記者葉睿涵/綜合報導

美國加州一架單引擎的輕型飛機派珀PA-32(Piper PA-32),在當地9日突然從空中墜落在一條繁忙的高速公路,並與路上一輛載有3位乘客的卡車相撞,瞬間引發大火,所幸未造成任何人員傷亡。

▲美國加州一架飛機突然墜落在一條高速公路後,撞上一輛卡車並引發大火。(圖/翻攝自推特)

綜合美媒報導,加州一架飛往科洛納市立機場(KAJO)的派珀PA-32輕型飛機,在當地9日中午12點30分,突然因引擎發生故障,被迫降落在林肯大道91號高速公路的東行車道上。從現場畫面可見,高速公路在事發當時車來車往,飛機從空中降落後,停在了繁忙的車流中,隨後衝向路肩。

On-scene footage from Corona Engine 3 as they arrived on scene to the plane crash on the 91 Eastbound in Corona. #PlaneCrash #91freeway #Corona #CoronaFire pic.twitter.com/a0DwwV4aOB

當地消防局指出,飛機墜落在高速公路後,撞上了一輛載有3位乘客的卡車,導致飛機解體並2度噴出大火,機身被火焰吞沒,現場冒出黑色的滾滾濃煙,就連路面也留下了一條焦黑的燃油痕跡。幸運的是,飛行員與機上乘客都順利逃出飛機,而卡車上的3名乘客也沒有受傷。

A small plane has crash-landed and burst into flames on a busy Southern California freeway.



California Highway Patrol officials reported that the plane crashed in the eastbound lanes of the highway, colliding with a truck carrying three passengers. pic.twitter.com/mYfROlII0Q