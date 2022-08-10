韓中外長會談　王毅提「5個應當」：勿在台海議題干涉中國內政

▲南韓外長朴振、中國外長王毅9日在山東青島舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓外交部長朴振昨（9）日下午與中國外交部長王毅進行長達1小時40分鐘的小規模會談，雙方針對北韓（朝鮮）核武、半導體供應鏈等議題進行討論，為朴振上任後首次訪中。適逢中韓建交30周年，王毅向朴振提「5個應當」，呼籲南韓切勿在台灣議題上干涉中國內政；朴振則表示，和而不同。

根據《韓聯社》、《News1》，朴振、王毅於9日下午在山東省青島市即墨區古城君瀾度假酒店進行會談與晚宴，由於南韓總統尹錫悅以暑假為由拒見美國聯邦眾議院議長裴洛西，裴洛西離開亞洲後不到4天，韓方便釋出韓中外長即將舉行會談的消息，因此這場會談結果備受外界關注。

王毅在擴大會談中表示，「今年適逢中韓建交30周年。孔子曾說過，『三十而立』。中韓關係歷經風雨洗禮，理應更加成熟、穩定、自主。歷史實踐證明，中韓始終是安全與共的鄰居、是相互需要的夥伴。雙方相互扶持、成就，不僅能為兩國與人民帶來重要利益，也為地區和平發展繁榮提供穩定性。」

王毅提出了5個應當，「面向下一個30年，雙方應總結有益經驗。應當堅持獨立自主、不受外界干擾；應當堅持睦鄰友好，照顧彼此重大關切；應當堅持開放共贏，維護產業供應鏈穩定暢通；應當堅持平等尊重，互不『干涉內政』；應當堅持多邊主義，遵守聯合國憲章宗旨原則。這5個『應當』是兩國人民意願最大公約數，是時代潮流的必然要求。」

朴振則表示，「適逢韓中建交30周年，兩國合作關係應建立在追求相互尊重、追求共同利益的基礎。我們將依照國家利益與基本原則，在『和而不同』（화이부동）的精神下，探詢與中國的合作關係。期盼兩國從人類普世價值與規範的角度，追尋自由、和平、繁榮的互生合作關係。」

朴振提到韓半島（朝鮮半島）在和平與穩定上正遭遇史無前例的威脅，「在追求北韓無核化的基本原則下，應堅決應對北韓軍事挑釁、同時打開對話之門。呼籲在北韓以對話取代挑釁的過程中，中方能扮演具建設性的關鍵角色。」

朴振邀請中國國家主席習近平訪韓，「如今國際社會正迎來劇變，應強化發展雙方高度倚賴的經濟關係，透過穩定管理兩國產業供應鏈，共同克服新一波的討戰。為此，韓中兩國基於戰略合作夥伴的關係，應持續強化雙方之間最高層級的戰略溝通。」

《韓聯社》分析，王毅提到的「維護供應鏈穩定」，應是指南韓在加入由美國拜登政府所主導的「晶片四方聯盟」（Chip 4）的同時，不該將中國排除在外；至於內政干涉，則指的是南韓政府近來對於「維護台灣海峽和平穩定」的相關表態。

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