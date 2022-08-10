　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓中外長會談　王毅提「5個應當」：勿在台海議題干涉中國內政

▲▼南韓外長朴振、中國外長王毅9日在山東青島舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓外長朴振、中國外長王毅9日在山東青島舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓外交部長朴振昨（9）日下午與中國外交部長王毅進行長達1小時40分鐘的小規模會談，雙方針對北韓（朝鮮）核武、半導體供應鏈等議題進行討論，為朴振上任後首次訪中。適逢中韓建交30周年，王毅向朴振提「5個應當」，呼籲南韓切勿在台灣議題上干涉中國內政；朴振則表示，和而不同。

根據《韓聯社》、《News1》，朴振、王毅於9日下午在山東省青島市即墨區古城君瀾度假酒店進行會談與晚宴，由於南韓總統尹錫悅以暑假為由拒見美國聯邦眾議院議長裴洛西，裴洛西離開亞洲後不到4天，韓方便釋出韓中外長即將舉行會談的消息，因此這場會談結果備受外界關注。

王毅在擴大會談中表示，「今年適逢中韓建交30周年。孔子曾說過，『三十而立』。中韓關係歷經風雨洗禮，理應更加成熟、穩定、自主。歷史實踐證明，中韓始終是安全與共的鄰居、是相互需要的夥伴。雙方相互扶持、成就，不僅能為兩國與人民帶來重要利益，也為地區和平發展繁榮提供穩定性。」

王毅提出了5個應當，「面向下一個30年，雙方應總結有益經驗。應當堅持獨立自主、不受外界干擾；應當堅持睦鄰友好，照顧彼此重大關切；應當堅持開放共贏，維護產業供應鏈穩定暢通；應當堅持平等尊重，互不『干涉內政』；應當堅持多邊主義，遵守聯合國憲章宗旨原則。這5個『應當』是兩國人民意願最大公約數，是時代潮流的必然要求。」

朴振則表示，「適逢韓中建交30周年，兩國合作關係應建立在追求相互尊重、追求共同利益的基礎。我們將依照國家利益與基本原則，在『和而不同』（화이부동）的精神下，探詢與中國的合作關係。期盼兩國從人類普世價值與規範的角度，追尋自由、和平、繁榮的互生合作關係。」

朴振提到韓半島（朝鮮半島）在和平與穩定上正遭遇史無前例的威脅，「在追求北韓無核化的基本原則下，應堅決應對北韓軍事挑釁、同時打開對話之門。呼籲在北韓以對話取代挑釁的過程中，中方能扮演具建設性的關鍵角色。」

朴振邀請中國國家主席習近平訪韓，「如今國際社會正迎來劇變，應強化發展雙方高度倚賴的經濟關係，透過穩定管理兩國產業供應鏈，共同克服新一波的討戰。為此，韓中兩國基於戰略合作夥伴的關係，應持續強化雙方之間最高層級的戰略溝通。」

《韓聯社》分析，王毅提到的「維護供應鏈穩定」，應是指南韓在加入由美國拜登政府所主導的「晶片四方聯盟」（Chip 4）的同時，不該將中國排除在外；至於內政干涉，則指的是南韓政府近來對於「維護台灣海峽和平穩定」的相關表態。

►南韓外長朴振飛青島會晤王毅　估呼籲中方解除「禁韓令」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
陸稱軍演「10項突破」　國防部說話了
大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光
跟女友分手「撿木棒隨機砸車」洩憤　台中16歲屁孩被抓了
快訊／「王紫嵐」在哪？電話未接、無人應門　北市公布居檢失聯者
快訊／高雄燕巢積水20cm　部分路段實施交通管制
快訊／共軍宣布「常態組織戰備警巡」　國防部回應了
颱風米雷將生成　明有望雙颱共舞
快訊／今36架次共機、10共艦擾台　17架逾越海峽中線
曾奪奧運示範項目金牌！女將驚知「老公激戰表妹」心碎
快訊／林志穎「驚喜現蹤」準備出院？經紀人回應了
快訊／台南雨彈狂炸！馬路成河流　用路人冒險涉水前行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國要求南韓遵守「三不一限」！稱圓滿解決薩德　韓外長嗆：非承諾

中國承諾台灣「一國兩制」　澳媒：25年前也曾許諾香港

美副國務卿：台灣危機尚未解除　習近平「繼續對台施壓」

上游乾涸！貨船「階梯式過運河」困難　巴拿馬4招應對缺水危機

韓中外長會談　王毅提「5個應當」：勿在台海議題干涉中國內政

中國大動作回擊裴洛西！楊永明曝各國「未來對台態度」：政策更謹慎

日本今增「25萬例確診」再創歷史新高！專家：第7波將持續升溫

海邊看日出竟慘死！他遭「崩塌沙丘」瞬間活埋　雙腿岔出超驚悚

日本統一教會被威脅「要殺光教徒」！　今緊急開記者會道歉

猴痘疫苗不夠打！歐洲考慮跟進美國　改「皮內注射」減少施打劑量

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

中國要求南韓遵守「三不一限」！稱圓滿解決薩德　韓外長嗆：非承諾

中國承諾台灣「一國兩制」　澳媒：25年前也曾許諾香港

美副國務卿：台灣危機尚未解除　習近平「繼續對台施壓」

上游乾涸！貨船「階梯式過運河」困難　巴拿馬4招應對缺水危機

韓中外長會談　王毅提「5個應當」：勿在台海議題干涉中國內政

中國大動作回擊裴洛西！楊永明曝各國「未來對台態度」：政策更謹慎

日本今增「25萬例確診」再創歷史新高！專家：第7波將持續升溫

海邊看日出竟慘死！他遭「崩塌沙丘」瞬間活埋　雙腿岔出超驚悚

日本統一教會被威脅「要殺光教徒」！　今緊急開記者會道歉

猴痘疫苗不夠打！歐洲考慮跟進美國　改「皮內注射」減少施打劑量

50歲男肝硬化末期！突喊：想咳嗽　醫一進門嚇傻：噴得整間都是

賴薇如男友簽約收購瑜珈館竟失聯　被判一次付清360萬加罰100萬

《黑潮：深海覺醒》宣布停止營運　退費機制公開…網喊：我的朱諾

陸稱軍演「10項突破」　國防部：戰訓行動很少大張旗鼓渲染「特色」

交往5年！女友玩線上遊戲6個月「被網公拐走」　他見1證據淚崩

長榮鋼鐵上半年每股賺3.73元　第二季獲利再創歷史新高

睽違2年！彰化「田尾波波草」回來了　每人50元、開放時間曝光

無預警！郭靜一到拍MV現場　看到女主角秒尖叫：怎麼是你

中國要求南韓遵守「三不一限」！稱圓滿解決薩德　韓外長嗆：非承諾

池昌旭2度搭擋少時　秀英對打潤娥驚呼：不知道她也演護理師

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

即／路透：兩岸20艘軍艦海峽中線對峙

哈根達斯再驗出禁用農藥！　比利時、新加坡下令下架

美智庫兵推：共軍3周毀2艘美航母！　美台終戰勝

台積電「晶片魔法師」　如今成中國半導體推手

專家：台海戰爭代價沉重　美軍損一半戰機

即／共軍環台軍演　裴洛西首回應

暴雨淹首爾！　西裝男孤困車頂「浪漫第一視角」發文曝光

日內閣今改組！岸田切割統一教　安倍親弟職位曝

拜登簽署晶片法案　盼美國製造並提高對中競爭力

裴洛西：中國連日軍演　習近平活像「嚇壞的惡霸」

烏防長險遭暗殺　抓到2名俄特工

路透：兩岸20艘海軍船艦「逼近海峽中線」

男哭求女友爆紅　給淑芬買麥當勞變金句

賣場架上留老鼠屎！　小黑蛇竟鑽出零食袋

更多熱門

相關新聞

日本今增「25萬例確診」再創歷史新高！

日本今增「25萬例確診」再創歷史新高！

根據《富士新聞網》統計，截至10日下午5時15分為止，日本全國新增25萬379例確診，而這也是日本單日新增首度超過25萬例，創下歷史新高。此外，有20個地區的單日新增也超過以往紀錄。

日統一教會被威脅「要殺光教徒」！急開記者會道歉

日統一教會被威脅「要殺光教徒」！急開記者會道歉

日本第7波狂燒！他等35小時才有醫院收治

日本第7波狂燒！他等35小時才有醫院收治

洪水灌「地下房」！她死前淚崩：門打不開

洪水灌「地下房」！她死前淚崩：門打不開

莫德納向日本申請批准「新二價疫苗」！

莫德納向日本申請批准「新二價疫苗」！

關鍵字：

日韓要聞南韓朴振王毅青島

讀者迴響

熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

快訊／林志穎車禍19天「驚喜現蹤了」！最新動態被捕捉

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

孫其君爆欠錢討求婚鑽戒　郭雪芙經紀方無奈：他財務狀況我們不清楚

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

16歲少年偷騎爸機車撞死人　全家連帶下場曝

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面