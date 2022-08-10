打破閩客共治！Kolas Yotaka參選花蓮縣長　喊出民進黨全壘打

▲Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）日前返花蓮召開記者會，宣布代表民進黨參選花蓮縣長。（圖／記者柯政誟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

民進黨選對會7月5日晚間拍板由Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）代表民進黨參選花蓮縣長，17日民進黨全代會後， Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）第2天就前來花蓮召開記者會正式宣布角逐花蓮縣長選舉並以「榮耀花蓮隊」高調宣告。

當天「榮耀花蓮記者會」上Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）率所有花蓮民進黨參選人上台，象徵「花蓮隊」正式成軍，強調花蓮雖是艱困選區但不代表不可能，甚至還喊出「全壘打」；她表示，民進黨在花蓮長年來選戰得票率差強人意是事實，現任縣長勢必在選戰有一定的優勢，但透過勤跑、勤走、不斷宣傳理念的話，要實現「全壘打」不是不可能。

▲記者會上Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）率所有花蓮民進黨參選人一同出席上台，象徵「花蓮隊」正式成軍。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在記者會表示，花蓮縣是捍衛國家安全、經濟安全、糧食安全的「三安堡壘」；她認為花蓮是面對國際變局、新冠肺炎疫情、通貨膨脹的「前灘」，所以針對這三大方針，目前正在完善政見中，屆時一定會提出切實有用的「解方」，請花蓮鄉親拭目以待。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）強調，以跨族群、跨政黨解決共同的問題；這也是她未來選戰的主軸及文宣的重點，而對於民進黨在花蓮長年來的「弱勢」局面該如何改變？Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，一個人口不到33萬人的地區，還要因族群、宗教、黨派彼此撕裂的話，對於大家的生活毫無益處；至於候選人的政見之爭，只要「對事不對人」，看誰的政見最好，提供選民去選擇。

▲由於Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）具有原住民身分，所以也獲得一些花蓮在地原住民的支持。

眾所皆知Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）具有原住民身分，在她才剛確定參選花蓮縣長後，就傳出「番仔」怎的當縣長？「番仔」會做事嗎？諸如此類不理性的說法，會讓在地許多原住民傷心，她說，不會因為原住民身分而退縮；她還想對少數有這種想法的人說，大家都生活在花蓮，彼此尊重多元化，公平對待對方，這才是「王道」。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）強調她做人處事以「中道」為原則，如果成為花蓮縣長後，會延續前任縣長的施政成果，甚至還會加碼執行；畢竟每位縣長對花蓮都有貢獻與成就，這是無法抹滅的事實。

