澤倫斯基籲歐美「關閉邊界」　禁俄公民入境直到改變理念

▲烏克蘭總統澤倫斯基，呼籲西方國家禁止所有俄羅斯公民入境。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日接受《華盛頓郵報》專訪時表示，要阻止俄羅斯吞併烏克蘭領土，最重要的制裁是關閉邊界，西方國家應該禁止所有俄羅斯公民入境，「讓他們生活在自己的世界裡，直到改變理念為止」，目前烏克蘭軍隊一直在穩步奪回赫爾松市周圍的俄控區域。

俄羅斯航空公司被禁止前往歐洲和北美的絕大部分地區，但不是所有西方國家都像澤倫斯基所建議的那樣，對俄羅斯公民實施全面禁令，他們現在仍可以自由申請簽證訪問美國。

拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）7月底在推特上曾公開發文說，「俄羅斯在烏克蘭葉連諾夫卡殺害戰俘」，呼籲歐盟對俄羅斯公民實施旅遊簽證。另外，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）8日告訴記者，她認為俄羅斯在歐洲發動殘酷的戰爭，「但俄羅斯人卻可以過上正常生活，在歐洲旅行成為遊客，這是不對的」，應該向俄羅斯公民限制發放旅遊簽證，並在歐盟範圍內實施相關禁令。

一些不贊同者指出，禁止所有俄羅斯公民入境非常不公平，會影響那些因不接受俄羅斯總統普丁政權和入侵烏克蘭的決定，而離開自己國家的人。澤倫斯基回應，無論哪種俄羅斯人都一樣，「政府是俄羅斯民眾挑選出的，但卻沒人與政府鬥爭、爭論、喊話，認為這場戰爭和他們沒關係」。

▲目前烏克蘭軍隊一直在穩步奪回赫爾松市周圍的俄控區域。（圖／路透）

澤倫斯基曾表示，若俄羅斯進一步吞併烏克蘭領土，將排除雙方和談的可能性，目前正逐步奪回赫爾松市周圍的俄控區域，他想讓俄方知道，重新獲得對赫爾松的控制權只是第一步，「只要烏克蘭有足夠的力量和手段，就會奪回所有被佔領的領土」。