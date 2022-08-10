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日本「親台派」新防衛大臣曝！7月剛訪台見蔡英文　老爸也挺台

▲▼濱田靖一。（圖／推特／濱田靖一）

▲日本新防衛大臣濱田靖一。（圖／推特／濱田靖一）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄10日改組內閣，新內閣成員預計晚間正式上任，目前內定名單已經出爐，值得注意的是，已故前首相安倍晉三的胞弟岸信夫因統一教會與健康問題卸任防衛大臣一職，並由曾任防衛大臣的濱田靖一回鍋接任。而濱田靖一7月底才剛與石破茂共同訪台，在台期間晉見總統蔡英文、副總統賴清德，並親赴五指山弔唁前總統李登輝。

岸田文雄下午將在首相官邸設置組閣本部，進行內閣改組，並由官房長官松野博一發表內閣名單，經皇居的認證儀式後，第2次岸田改組內閣將正式上任。雖然親台派防衛大臣岸信夫將卸任，並改任國家安保會議首相輔佐官，不過如今接任人選已出爐，將由同樣親台的濱田靖一擔任。

▲7月剛訪台！日本「親台派」新防衛大臣曝光　。（圖／總統府）

▲濱田靖一7月剛訪台晉見總統蔡英文。（圖／總統府）

►岸田文雄第2次改組內閣內定名單

濱田靖一7月27日才剛與日本跨黨派國會議員一同組成「思考日本安全保障議員之會」訪台，並展開為期4天的行程。當時濱田與同樣曾任防衛大臣的石破茂共同擔任團長一職，其餘成員則包含前防衛副大臣長島昭久眾議員及參議院總務會副會長清水貴之參議員等共計4位國會議員。

「思考日本安全保障議員之會」來台期間晉見總統蔡英文、副總統賴清德，並拜會行政院長蘇貞昌、會晤外交部長吳釗燮、臺灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會國安會、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障等重要議題進行意見交換。而參訪團成員也在7月30日，也就是前總統李登輝逝世屆滿2週年時，赴汐止五指山國軍公墓弔唁。

現年66歲的濱田靖一為政二代，是首相岸田文雄與已故前首相安倍晉三的同期，他早在2009年就曾經訪台，而他的父親濱田幸一也曾在1973年組成「中華民國斷交一週年訪問團」來台。

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