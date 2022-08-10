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日本內閣今改組！岸田撤換14人與統一教切割　安倍親弟新職位曝光

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄10日將改組內閣。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄10日改組內閣並調整自民黨重要幹部人事，而目前內定名單已出爐，有9人是首次擔任內閣，5人是再度入閣。岸田上午會先正式調整自民黨人事，並在下午的臨時內閣會議進行內閣改組。

根據《日本放送協會》報導，岸田文雄稍早已經抵達自民黨總部，並在總部4樓與副黨魁麻生太郎、幹事長茂木敏充召開會議。而岸田文雄下午會與公明黨代表山口那津男舉行黨魁會議，隨後在首相官邸設置組閣本部，進行內閣改組，並由官房長官松野博一發表內閣名單。最後經過皇居的認證儀式後，第2次岸田改組內閣將正式上任。

事實上，岸田文雄此次改組內閣被認為是為了與「統一教會」進行切割，企圖藉此帶來新氣象。而在原內閣中，也有7名被認為與統一教會或相關團體有關係的大臣遭到撤換。

另一方面，值得注意的是，已故前首相安倍晉三的胞弟岸信夫原任防衛大臣，但因健康問題因此早在改組消息傳出時，就被認為會遭撤換，不過根據最新消息指出，由於目前中國大陸動作頻頻，基於日本的安全保障問題，因此仍將任用有經驗的岸信夫擔任國家安全保障會議的首相輔佐官。

岸田第2次改組內閣內定名單：

（◇為留任，◆為接任）

◆總務大臣由岸田派的寺田稔接任
◆法務大臣由岸田派的葉梨康弘接任
◇外務大臣由岸田派的林芳正留任
◇財務大臣由麻生派的鈴木俊一留任
◆文部科學大臣由麻生派的永岡桂子接任
◆厚生勞動大臣由茂木派的加藤勝信接任
◆農林水產大臣由茂木派的野村哲郎接任
◆經濟產業大臣由安倍派的西村康稔接任
◇國土經濟大臣由公明黨的齊藤鐵夫留任
◆環境大臣由安倍派的西村明宏接任
◆防衛大臣由無派系的濱田靖一接任
◇官房長官由安倍派的松野博一留任
◆數位大臣由麻生派的河野太郎接任
◆復興大臣由茂木派的秋葉賢也接任
◆國家公安委員長與防災擔當大臣由二階派的谷公一接任
◆地方創生擔當大臣由安倍派的岡田直樹接任
◆少子化擔當大臣由二階派的小倉將信接任
◇經濟再生擔當大臣與新冠肺炎對策擔當大臣由麻生派的山際大志郎留任
◆經濟安全保障擔當大臣由無派系的高市早苗接任

此次內閣名單中，包含外務大臣林芳正、官房長官松野博一在內，共5人留任，並有5人是再度入閣。此外共有9人是首次擔任內閣。

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