美智庫兵推：共軍3周毀2艘美航母、數百架戰機！　美台終戰勝

▲華府智庫兵推結果，美國海軍在開戰3周內會有2艘航母遭共軍擊沉。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

文／中央社記者尹俊傑紐約9日專電

美國眾議院議長裴洛西上週訪台，共軍隨後在台灣周邊演習。華府智庫戰略暨國際研究中心同步進行兵棋推演，結果顯示，美台能成功抵禦共軍侵台，但參戰各方都會付出慘痛代價。

華爾街日報報導，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）上週主辦7小時的複雜兵推，時值裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後中國解放軍在台灣周邊舉行實彈演習。兵推顯示台灣對共軍而言是嚴峻挑戰，中國企圖攻台對印太地區深具毀滅性。

兵推分為紅、藍兩隊，包含地圖、20面的骰子及複雜電腦計算，模擬2026年共軍對台發動攻擊。結果顯示，共軍犯台後3週內擊沉2艘美軍航空母艦，攻擊美軍駐日及關島基地，摧毀數百架美軍先進戰鬥機。

但中方處境更慘。共軍登陸後攻占南台灣，但兩棲登陸艦隊遭美國與日本飛彈、潛艦攻勢殲滅，無法重新補給部隊。台灣守住台北，北京的長程彈道飛彈所剩不多，難以對抗美國依舊強大的海空軍力。

CSIS資深顧問坎西恩（Mark Cancian）說，這次兵推最大感想或許是美台能成功保衛台灣，有別於許多人的印象。

但報導寫道，成功抵禦共軍犯台的代價高昂：台灣經濟將被摧毀；美軍受嚴重打擊後需要多年重建，連帶影響美國的國際實力。

部分美軍指揮官曾指出，2027年是共軍可能侵略台灣的時間點。參與兵推的華府智庫新美國安全中心（CNAS）研究員瓦瑟（Becca Wasser）則認為，2036年是更可能的時間點。

瓦瑟表示，即使到2027年，中國仍不大可能擁有成功對台發動兩棲侵略行動的能力。倘若如此，這意味中方對台將採取另一種途徑。

許多專家認為，共軍在裴洛西訪台後發動的大規模實彈演習透露以封鎖圍困、而非擊垮台灣的計策。

專家說，智庫兵推與五角大廈的機密兵推類似，意在檢驗不同情境如何演變、中方和以美軍為首的另一方如何因應對方作為、各自軍備受到什麼影響。

兵推雖模擬2026年台海衝突，但兩方都只具備已實際展現的軍事能力，核武排除在外。紅、藍兩隊輪流在滿布兵棋的太平洋地區地圖上出手，並討論戰略，接著移到詳細的台灣地圖，電腦計算飛機跑道尺寸、潛艦重新武裝所需時間等層面，骰子則帶來隨機元素。

這次兵推是22場系列中的第17場，以對美方而言的悲觀設想展開：美國因歐洲陷入另一場危機而分心，拖慢調派大軍前往太平洋地區的速度；台灣應處能力受中國發動資訊戰和破壞的阻礙。

紅隊代表的中國猛烈攻擊，期望儘快攻下台灣、擊退馳援的美軍。

兵推中的共軍朝美軍駐日空軍基地、太平洋艦隊一個航空母艦打擊群發射多枚彈道飛彈，摧毀數個戰機中隊，擊沉航艦與其他美軍艦艇。共軍以水面艦艇在台灣東部外海部署警戒線，轟炸台灣基礎設施以干擾國軍地面部隊行動。最後，共軍2萬2000人登陸台灣東南海岸，緩慢向北行進，期望攻下一處港口或機場，避開隨之而來的城市與巷戰。

但隨著戰事推進，氣勢轉向美國與日本。美軍雖然艦機與人員損失慘重，但轟炸中國多處港口、消滅共軍艦艇警戒線，且成功攻擊北京的弱點，也就是載送部隊及運補所需的兩棲艦艇。

一名紅隊成員仔細觀察台灣地圖，思考另一個戰略，並說：「在現實情況下，我們將必須嘗試斬首行動。」

同樣身為紅隊一員的瓦瑟說：「與其說是平手，感覺更像是『好吧，沒有人贏，但也沒有人輸』。」

坎西恩和麻省理工學院（MIT）與美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）專家耗時兩年設計這款兵推。他說，相較於機密兵推，這款公有領域的兵推設計者希望和更多人分享結果。



