林智堅律師控台大為幫共軍武嚇轉移焦點　前綠委：笑死

▲民進黨桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台大9日召開記者會公佈民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議的審定結果，認定屬抄襲。而在記者會之前，林智堅的委任律師黃帝穎就先發聲質疑，台大是為共軍武嚇轉移焦點，前民進黨立委郭正亮直言笑死人，「真正要用軍演轉移林智堅論文焦點的恐怕是民進黨自己吧！」

台大9日上午10點左右臨時通知媒體，在上午11點召開記者會，並由台大主秘王根樹、台大教務長丁詩同、台大社科院長蘇宏達、也是這次倫理審查委員會召集人共同說明。針對林智堅的論文，認定林智堅抄襲情節嚴重，若不服這次結果，可以跟教育部申訴，台大會依照規定辦理後續的行政流程。

黃帝穎不滿表示，上午外交部開國際記者會，是為了國家安全向國際發聲，結果台大突然通知今天上午也要開記者會講論文案，學倫要點哪一條說可開記者會操作個案？「選在台灣面武嚇的此時，台大異常、突襲的開論文記者會，社會會相信蘇宏達不是政治操作？不是為了轉移焦點？」

郭正亮認為，想要用軍演轉移焦點的恐怕是民進黨，因為林智堅論文風波不斷，而現在台大已經做出決議。

郭正亮提到，林智堅如今被認定抄襲，程序上可以去教育部申訴，打行政訴訟，但等到有結果之後選舉也選完了，「林智堅現在恐怕在天人交戰之中」。