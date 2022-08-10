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大陸 大陸焦點 特派現場

27歲帥鮮肉當上執行長！　接管市值3000億製藥大廠

▲中國生物製藥謝承潤。（圖／翻攝自謝承潤微博）

▲中國生物製藥執行長謝承潤。（圖／翻攝自謝承潤微博）

記者崔子柔／綜合報導

27歲的謝承潤（Eric Tse）近日接下中國生物製藥執行長一職，引起各界討論，其父親是中國生物製藥創辦人、執行董事謝炳，該公司在港股掛牌，市值852億港幣（約3210億台幣）。

根據北京科技新媒體《36氪》報導，謝承潤1995年8月在西雅圖出生，18歲時放棄美國國籍回到中國，畢業於美國賓州大學華頓商學院經濟學系，並取得清華大學蘇世民書院管理學碩士學位。

▲中國生物製藥謝承潤。（圖／翻攝自謝承潤微博）

▲謝承潤與父親謝炳合照。（圖／翻攝自謝承潤微博）

謝承潤在2019年就獲贈中國生物製藥價值高達38億美金（大約新台幣1156億元）的股份，瞬間成為億萬富翁。謝承潤的姐姐謝其潤，則在23歲時就成為中國生物製藥的董事會主席和執行董事。

根據2021年財報顯示，中國生物製藥收入達268.6億人民幣（約1206億台幣），年增13.6%，歸屬母公司持有者獲利146.1億人民幣（約657億台幣），年增高達427.2%。截至昨（9）日，其每股收在4.53港幣，總市值超過852億港幣（約3210億台幣）。

▲中國生物製藥謝承潤。（圖／翻攝自謝承潤微博）

▲謝承潤和姐姐謝其潤。（圖／翻攝自謝承潤微博）

中國生物製藥發布的官方聲明指出，由謝其潤、謝承潤擔任第四代核心管理層，謝其潤負責集團戰略規劃、國際化事業、資本市場運作及上市公司相關事務，謝承潤則聚焦在上市公司旗下所有子公司的營運管理。

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