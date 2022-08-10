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「台灣晶片魔法師」休假帶兒到台積電加班　如今成中國半導體推手

 ▲中芯國際聯合CEO梁孟松。（圖/中芯國際）

▲中芯國際共同CEO梁孟松，過去曾是台積電大將。（圖/中芯國際）

記者張靖榕／綜合外電報導

出走台積電的梁孟松先前為韓國三星工作，讓三星後來得以宣布躋身世界最先進晶片製造商的行列，之後跳槽中國中芯，今年夏天再度因讓中芯7奈米晶片做出成績而受到關注。外媒更以「晶片魔術師」的美譽，直指當年休假帶著兒子加班的梁孟松，如今就是中國科技進步的推手。

《華爾街日報》以一篇《70歲的台灣晶片魔術師推動中國科技野心》（A 70-Year-Old Taiwanese Chip Wizard Is Driving China’s Tech Ambitions）的文章，報導今年年滿70的粱孟松，從台灣台積電跳槽韓國三星後輾轉進入中國中芯的經歷，指他是一位具「傳奇色彩」的工程師，能讓晶片業界原本落後的企業急起直追甚至超前。

三星電子2015年宣布打入世界最先進晶片行列，今年夏天中芯7奈米製程消息均引發業界轟動，粱孟松便是其中的關鍵人物。

然而這位叱吒亞洲多國晶片界的高人，卻背負著來自台灣，竟為長年威脅武統台灣的中國推動晶片崛起的爭議重擔。

梁孟松前同事回憶，2009年以前梁在台積電任職期間，有時工作繁忙，假日還會帶著當時年紀還小的兒子到辦公室加班。後來他深信「縮小尺寸」才是產出高性能晶片的關鍵，但這點與當時台積電許多人產生分歧，才因此導致他出走。

梁孟松的晶片「才華」深受前同事讚賞，但因個性倔將與違反競業條款等緣故，他輾轉到了中國中芯，成為中芯共同執行長，離開台積電10多年後，再次成為威脅台積電的勁敵。

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