首爾災難性暴雨釀11死9傷6失蹤！　日雨量創115年紀錄

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓首都圈（首爾、京畿道、仁川）與江原道等中部地區8日暴雨，單日超過400mm的降雨創下115年來的最大雨量，造成市區大淹水外，已釀至少9人死亡、9人受傷、6人失蹤；部分媒體指出，已增至至少11死。

▲南韓首都圈連日降下災難性暴雨。（圖／路透）

《韓聯社》報導，截至9日下午6點，持續2天的暴雨已導致9死、9傷，另有6失蹤，441人受災。後續據指出，已增至11死。





▲暴雨釀成市區和住宅區大淹水。（圖／路透）



江原道橫城發生土石流被活埋的一名失蹤者確認已死亡。首爾市、京畿道的326戶共441名災民，目前已被當局安置在居民中心、學校體育館等設施內，另有317戶936人撤離。

光是首爾市的鐵軌等軌道運輸系統，就發生10起泡水事件；堤壩受損3起；山體滑坡9起。另有741棟住宅或商戶淹水，其中首爾市占大多數。而且首都圈、江原道內陸和山間暴雨預警仍持續發布中，首都圈每小時仍降下30至70mm的雨量。

▲▼暴雨導致首都圈淹水，部分水已退的地區一片狼藉。（圖／路透）

南韓氣象廳9日援引非官方數據指出，8日在首都圈降下的暴雨、1小時降雨量全部創下歷史紀錄，局部地區單日降雨量更打破115年最高紀錄。

氣象廳指出，首爾市銅雀區新大方洞8日的降雨量達到381.5mm（毫米），遠超過1920年8月2日首爾市有正式紀錄以來，最高的單日降雨量354.7mm。該地區當晚8點05分至9點05分的1小時降雨量為141.5mm，同樣超過1942年8月5日的118.6mm歷史最高紀錄，為80年新高。