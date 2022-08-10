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上游乾涸！貨船「階梯式過運河」困難　巴拿馬4招應對缺水危機

▲▼ 巴拿馬運河面臨氣候威脅。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲ 巴拿馬運河是連接太平洋與大西洋的重要航道之一，運河的開通縮短貨船航行的距離。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者楊子嫻／綜合報導

1914年完工的「巴拿馬運河」，除了是連接太平洋與大西洋的重要航道之一，更是承接了整個巴拿馬經濟、民生的命脈。而巴拿馬運河的階梯式運行、當地的民生用水皆是靠上游的人工湖，如今人工湖受到極端氣後的影響，難以保持穩定水量，使得巴拿馬當局，不得不開始思考應變措施。

自從巴拿馬運河完工後，大大縮短了美國西岸至歐洲船隻運行的距離。每艘進港的船隻皆會以「階梯式」的方式穿過運河，靠著上遊的人工湖大量放水，使船隻浮起，以漲退潮原理克服地勢高低相差26公尺的挑戰。然而，每次船通過船閘時，都會需要2億5千萬公升的淡水，然後排放到海中，平均一天中會有37艘船通過船閘，使用的淡水量便超過90億公升。

巴拿馬運河。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 巴拿馬運河透過上游人工湖的給水，使貨船浮起「爬樓梯」克服地形障礙。（圖／達志影像／美聯社）

不過，因近年全球暖化，全球降水區趨於集中、雨區範圍縮小，降水變的更劇烈；而以雨區為中心的周遭地區，則會變得不下雨，越來越乾燥。這樣天氣模式的改變對運河的運行產生極大的影響，因為乾旱會使得人工湖乾涸，雨勢過急又會讓湖水洩洪。而當前的巴拿馬運河，便在逐漸沒水可用的乾旱時期中發愁。

然而，據《BBC NES》報導，這並非是運河首次遇到儲水減少的危機。2019年，巴拿馬面臨了70年間的第5次乾旱，該年的降水量與歷史平均相比少了20%。面對異常乾旱的2019年，運河管理局不得以需減少灌注在船閘的水量，這也意味著，貨船若要順利浮起，就必須減輕載貨量來通過。

前巴拿馬市副市長賴莎˙班菲爾德（Raisa Banfield）表示，隨著人口的移入，建築物的建造與森林的面積，漸漸枯竭，巴拿馬的水資源壓力越來越大。

▲▼ 巴拿馬運河面臨氣候威脅。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲ 巴拿馬大量的人口移入，也讓人工湖水量分配成問題。（圖／取自免費圖庫pexels）

找到解決缺水危機的方法是當務之急。為了保障運河能持續運作、守住巴拿馬的經濟命脈，目前運河管理局規劃了4種方法，並對其展開可行性的試驗，水利項目主管約翰˙朗曼（John Langman）表示，4項方法中沒有一個是容易的。在施行之前，會以開發運河內其他分水嶺為優先的目標，在運河周遭的分水嶺內就找到解決方法。

►巴拿馬4項可能執行方式

1. 儲存雨水
當局正在尋找能夠在雨季時存取更多雨水的方法，當巴拿馬進入乾燥期時，供應運河使用。

2. 將人工湖再挖深
將原先上遊的人工湖再挖深、拓展人工湖的容量，使其在雨季時能收存更多的水，不再因滿水而需洩洪。

3. 人工湖不再提供飲用水
運河上遊人工湖的存水，除了讓運河使用外，更要為巴拿馬一半的國民提供飲用水。為了讓上游的水更好的運用在運河當中，管理局考慮讓海水淡水化，來供人民使用，人民和船隻也可不再搶水。

4. 巴拿馬中部挖新水壩
最不得以的方式則是，在巴拿馬中部科克萊省的印第奧河上，建造新的大水壩。不過，這種方式將使得上千上萬民農戶被迫流離失所。

居民狄亞哥˙艾雷拉（Diego Herrera）說道，「我為可能修築大壩而感到擔憂，當局並未解釋，居民該移往何處、40公頃的耕種地該怎麼辦？」

為此，巴拿馬運河管理局強調，修建水壩只是眾多的方案之一，他們會選擇對環境與社會影響最小的方案，來解決缺水問題。

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