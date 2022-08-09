烏克蘭國防部長險遭暗殺　安全局證實「抓到2俄特工」

▲烏克蘭安全局表示，2名俄羅斯特工計劃暗殺烏克蘭國防部長、烏克蘭情報總局局長，所幸行動被他們識破。（圖／翻攝自烏克蘭國家安全局推特）

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭國家安全局（SBU）8日公布，他們成功識破並逮捕了2名計劃暗殺烏克蘭國防部長、烏克蘭情報總局局長的俄羅斯特工，只要每成功暗殺1人，俄方就會提供10萬至15萬美元（約新台幣300萬至450萬元）酬勞。對於烏克蘭指控，俄羅斯政府目前仍未回應。

烏克蘭國家安全局（SBU）8日在通訊軟體Telegram表示，他們破壞了俄羅斯情報部門計劃的暗殺行動，暗殺對象分別是烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）、國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）及一名知名的烏克蘭社會活動家。

影片可以看見，2名身穿便衣的男子正在走向一輛轎車時，後方多名埋伏的武裝人員立刻衝上前將2人壓制上銬。安全局表示，影片拍攝的地點位在烏克蘭西北部科韋利（Kovel），其中1人為盧甘斯克東部地區居民，從俄羅斯經白俄羅斯入境烏克蘭，另1人則是基輔居民。

安全局還稱，俄方承諾2人，只要每成功暗殺1人，就可獲得10萬至15萬美元酬勞，2人目前均被指控涉及謀殺及叛國罪。對於烏克蘭的指控，俄羅斯政府目前仍未回應。

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