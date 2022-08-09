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南韓外長朴振飛青島會晤王毅　估呼籲中方解除「禁韓令」

▲▼南韓外長朴振與中國外長王毅握手。（圖／南韓外交部）

▲南韓外長朴振與中國外長王毅握手。（圖／南韓外交部）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部長朴振昨（8）日啟程前往中國山東，今（9）日下午將與中國外交部長王毅進行小規模的韓中外長會談，結束後還有晚宴，預計將針對北韓（朝鮮）核武、半導體供應鏈穩定等國防與經濟議題交換意見，同時呼籲中方解除限韓令。此次是朴振就任以來首度訪中。

根據《韓聯社》，朴振9日下午前往山東省青島市即墨區的古城君瀾度假酒店與王毅進行會談，首先兩人將進行一場小規模的會談，同席人員相對較少，之後是韓中雙方的擴大會談，提及如何擴大發展韓中兩國雙邊關係，以及討論具體合作方案。

首先抵達會場的王毅以韓語向現場記者問後，同時以中文問道，「有來過中國嗎？」；之後到場的朴振則是笑著進行合照，現場氣氛相對來說較為融洽。

報導指出，朴振在出國搭機前曾向現場媒體透露，此次會談將與王毅針對北韓無核化、穩定半導體供應鏈等國防安全與經濟議題進行深度討論，「將從我國（南韓）總體國家利益的角度出發，向中方傳達我國在各類議題上所堅持的立場。」

▲▼南韓外交部長朴振。（圖／CFP）

▲南韓外交部長朴振。（圖／CFP）

目前南韓仍受到北京當局所實施的「限韓令」制裁影響，因此朴振研擬向王毅呼籲，應該適時解除限韓令、讓南韓的影視文化產業能夠再度向中國出口。

至於會談上是否談論，由美國、台灣、南韓、日本組成的「晶片四方聯盟」（Chip 4）以及駐韓美軍薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈）等敏感議題，也是這場會談上受眾人矚目的焦點。

據悉，中國外交部重新要求尹錫悅所代表的南韓政府須遵守文在寅時期向中方承諾的「薩德三不」承諾，包括不加入美國主導的飛彈防禦系統、不追加佈署薩德、不推動加入美日韓軍事同盟；對此，南韓駐中國大使館某匿名高級官員表示，這不能算是韓方所做的承諾。

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