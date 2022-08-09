AV女優做除毛手術出事！　「身體佈滿燙傷痕」照片曝

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AV女優寶生莉莉做除毛手術出事！　「身體佈滿燙傷痕」照片曝

▲日本AV女優寶生莉莉痛訴做除毛手術慘遭燒燙傷。（圖／攝自宝生リリー推特、ＩＧ）

▲日本AV女優寶生莉莉痛訴做除毛手術失敗，慘遭燒燙傷，診所卻不認帳。（圖／攝自宝生リリー推特、IG）

記者張鈜閔／綜合報導

太慘！日本AV女優一花琴音(原名寶生莉莉、宝生リリー)在推特痛訴今年到知名醫美診所做「除毛手術」，竟然導致她全身嚴重燒燙傷，不僅工作被迫停擺，她還指控對方毫無解決的誠意，決定告上法院。

寶生莉莉指出，今年1月到知名美容外科YouTuber開的醫美診所接受除毛手術，想不到因為機器故障，導致她身體燒燙傷，她公布自己全身滿是傷痕的照片，原本美麗纖細的身體出現一塊塊怵目驚心的傷疤，看了令人相當心疼。

▲寶生莉莉公布燒燙傷照片。（圖／攝自宝生リリー推特）

▲寶生莉莉公布燒燙傷照片。（圖／攝自宝生リリー推特）

東京整容外科總幹事大麻生分享寶生莉莉的照片，並指出自己也有遭遇過這件事，認為應該是新型除毛儀器出錯，原本照射激光除毛時同時也會注入冷卻氣體保護皮膚，但卻不知為何無法正常注入，才導致這起悲劇。

30歲AV女優寶生莉莉，出身於日本宮城縣，一路走來相當坎坷，2017年才疑似因為拍片收入低，陷入三餐無法溫飽的困境輕生獲救，她也透露過自己曾遭約會對象性侵，導致埋在胸內的線斷裂，之後就算做完手術仍然血流不只，並留下一塊明顯的凹陷疤痕。

▲AV女優寶生莉莉過得相當坎坷。（圖／翻攝自Facebook／pua1002）

▲AV女優寶生莉莉過得相當坎坷。（圖／翻攝自Facebook／pua1002）

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