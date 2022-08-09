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韓媒曝：共軍圍台演習期間　駐韓美軍U-2偵察機出動台海！

▲▼2017年美韓軍演,U-2偵察機。（圖／路透社）

▲ 美軍U-2偵察機。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

中共解放軍4日起在台灣周圍海域舉行大規模實戰演習，截至9日仍在繼續，而南韓媒體披露，部署南韓的美軍U-2偵察機曾在5日飛往台海。駐韓美軍U-2偵察機2020年以來曾幾度出動到台海，但此次發生在中國空前演習期間，使得駐韓美軍的角色及戰略靈活性引發關注。美中緊張升高之下，預料U-2也將更頻繁被派往台海及南海。

《朝鮮日報》8日報導，根據航班追蹤網站Flightradar24，一架U-2偵察機於當地時間5日上午自南韓烏山空軍基地起飛，約9時35分（台灣時間8時35分）飛過濟州島西方海域，朝台灣海峽前進。儘管未被捕捉到飛越台海上空的航跡，軍方消息人士透露，考慮到過去U-2偵察機被派往台海的飛行路徑，5日出動應是飛往台海。

U-2偵察機可在20公里高空監測150餘公里以外目標，過去皆用於監視北韓，2020年以後也積極用於牽制中國。專家認為，駐韓美軍戰力出動海外頻率增加之際，U-2偵察機持續被派往台海這座美中對峙火藥庫，值得外界關注。

中國2020年曾以國防部發言人吳謙名義發表聲明，強烈抗議美軍U-2闖入解放軍正進行實彈演習的北部戰區禁飛區，對軍演造成重大影響。同年年底開始，U-2偵察機出動到台海及南海的消息便接連見報。預料隨著美中緊張升溫，U-2在此區域出沒的頻率也將升高。

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