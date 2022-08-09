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爸媽帶6月女嬰「三貼狂騎500公里」　寶寶突爆咳！緊急送醫救不回

▲▼印尼一對父母帶著嬰兒騎車，孩子卻在長途跋涉後死亡。（圖／翻攝推特）

▲印尼一對父母帶著嬰兒騎車，孩子卻在長途跋涉後死亡。（圖／翻攝推特） 

記者吳美依／綜合外電報導

印尼一對父母帶著6個月大女嬰，騎摩托車「三貼」橫跨500公里，只為了親赴現場，支持最愛足球隊「帕爾斯巴亞」（Persebaya Surabaya）的主場開幕賽。未料，在長途跋涉之後，寶寶卻突然劇烈咳嗽、呼吸困難，送醫搶救仍不幸夭折。

本事件發生於7月底，但貼文近日才獲得高度關注。7月30日下午5時38分，FJ與妻子從中爪哇省直葛市（Tegal）出發，隔天上午7時15分，終於抵達東爪哇省泗水市（Surabaya）。

FJ回憶，他們中途停下來休息3次，31日上午還有正常餵奶，但女兒在旅館洗澡後，卻明顯身體不適，不斷哭鬧。夫妻倆趕緊帶著孩子直奔醫院，女嬰立刻被裝上呼吸器，清除肺積水，但術後仍心臟驟停，回天乏術。

FJ在推特發布照片，女嬰瘦小身軀被包裹在白布裡，接受伊斯蘭教的喪葬儀式。他希望把這段悲傷的經歷分享出去，提醒所有家長引以為戒，即使遭到公審或抨擊也願意承擔，「這是我的愚蠢、自負及傲慢所造成的。我非常後悔，只因為自己想看足球賽，卻犧牲了孩子的性命。」

印尼媒體Coconuts報導，印尼街頭經常可見騎士揹著小嬰兒上路，但兒科權威醫師丹塔（Dr Kurniawan Satria Denta）提醒家長「不要帶著嬰兒騎摩托車」，尤其必須極力避免長途旅程，「其中一項風險就是體溫過低。嬰兒不能受寒，體溫過低的話，發生呼吸道及代謝問題的風險很高，還可能失去意識。」

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