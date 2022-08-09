日本最美公主戀情曝！牙醫男友背景超狂　暗訪準婆家疑好事近了

▲日本佳子公主。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

被譽為「日本最美公主」的秋篠宮家次女佳子公主戀情曝光！雖然先前早有傳聞稱，她有一名愛情長跑多年的男友，但因姊姊小室真子的結婚風波，導致佳子公主只能格外低調。如今有週刊爆料佳子公主男友的職業為牙醫，兩人小學曾同班4年，而男友父母更是紀子妃的同學，可以說是親上加親、門當戶對。

日本皇室成員幾乎都是就讀於學習院大學附屬體系，因此學習院也被稱為是貴族學校。佳子公主的牙醫男友一家四口全畢業於學習院體系，父親更是東京一間高級牙醫診所的院長。據悉，佳子公主的準公公是牙醫診所的第3代繼承人，目前男友也在診所內掛名看診，預計繼承家業。

報導指出，佳子公主與男友小學共同就讀於學習院初等科，小學6年中曾經同班4年，而男友父母也是紀子妃在學習院時期的同學，特別是男友母親和紀子妃同樣畢業於學習院大學文學院心理學系。由於男方畢業後經常協助籌辦同學會，因此開始與佳子公主密切聯絡，逐漸萌發愛火。

據悉，佳子公主的牙醫男友從小成績優秀，高中從學習院高等科畢業後，考進知名私立大學的牙醫系。除了學業成績優異外，男友長相更神似日本男演員桐谷健太，是濃顏系帥哥。不僅如此，佳子公主男友從小學就開始練習冰上曲棍球，高中時更一度獲選東京都代表，可以說是「文武雙全」，當時佳子公主也曾到比賽會場加油。

日本週刊《女性自身》7月6日拍到佳子公主進入男友老家。男友老家為3層樓建築，1樓為診所，2、3樓則是院長住家。當天晚間6時30分左右，佳子公主進入男友家中，直到晚間9時左右，才在男友父母的陪同下，搭車離去。值得注意的是，佳子公主是從住家玄關出來，而非診所側玄關，由此可見與準婆家的關係匪淺，也被懷疑是否是好事近了。

▲與丈夫小室一同移居紐約的真子。（圖／達志影像／美聯社）



另一方面，佳子公主的親姊姊2021年不顧外界反對，堅持下嫁爆出多項醜聞的未婚夫小室圭，並且迅速赴美生活。然而她的丈夫小室圭卻兩度滑鐵盧美國紐約律師資格考試，7月雖已完成第三次的考試，但合格機率卻十分渺茫。如果小室圭無法順利取得律師資格，不僅無法負擔在美的高額生活費，恐怕連簽證都會出問題。

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