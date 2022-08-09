烏克蘭控500俄軍「核電廠部署火箭彈」　澤倫斯基憂車諾比核災重演

▲烏克蘭東南部聶伯河畔的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠為歐洲最大核電廠，俄烏開戰後不久即遭俄軍占領。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

位於烏克蘭境內的歐洲最大核電廠，在俄烏開戰初期即遭俄軍占領，而上周末核電廠遭遇砲擊，俄烏雙方互相指控是對方所為。烏克蘭總統澤倫斯基8日警告外界勿忘車諾比核災。而烏克蘭國有核能公司的負責人更指責，500名俄軍把核電廠當作軍事基地使用，甚至部署了火箭彈發射器。

根據BBC等外媒報導，上周末以來俄烏雙方互相指控對方，向札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠發動砲擊，儘管核廠自3月以來一直處於俄方占領之下，但烏克蘭技術人員仍在操作設施。上周末，烏克蘭聲稱有2名工人被俄軍流彈炸傷送醫，3個監測輻射的感應器受損。

▲烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區遭俄軍攻擊。（圖／路透）

運營烏克蘭境內4座核電廠的國有企業「Energoatom」負責人科廷（Petro Kotin）表示，札波羅熱核電廠內有500名俄羅斯士兵，還部署了火箭彈發射器，「他們把核電廠當作抵禦烏克蘭軍隊的盾牌，因為烏克蘭沒人會對這裡採取行動。」科廷說，烏克蘭武裝部隊「不會殺害我方人員，也不會破壞我們的基礎設施。」

科廷聲稱，核電廠的烏克蘭員工在壓力和危險中工作，一些人被抓捕、毆打和折磨，俄方最終目標是切斷核電廠與烏克蘭電網的連結，並將其連接到俄羅斯的電力系統。

烏克蘭總統澤倫斯基上周末才指控俄方砲擊核電廠，「當『恐怖主義』國家向核電廠開火時，世界上沒有任何國家會感到安全。」他隨即又在8日警告，「世界不應忘記車諾比（Chernobyl）核災，應謹記札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，車諾比核事故是1座反應爐爆炸，而札波羅熱有6座反應爐。」同時也呼籲對俄國增加制裁。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，對核電廠的任何攻擊都是「自殺式」的行為，進一步加劇外界對核事故的擔憂，「我希望這些攻擊會結束。」他同時呼籲國際原子能總署（IAEA）能進入札波羅熱核電廠，但他並未指出是哪一方該為襲擊負責。

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