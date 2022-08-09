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北京極端軍事活動「成為新常態」　BBC特派員：台灣可能更強硬

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍舉行環台軍演，兩岸局勢升溫。（圖／CFP）

記者吳美依／編譯

美眾院議長裴洛西訪台後，解放軍在台灣周圍大規模演習，兩岸緊張局勢升溫。BBC駐北京特派員麥克唐納（Stephen McDonell）指出，中國對台實施更極端軍事措施，如今已經變成「可接受」的新常態。BBC駐台北特派員也說，北京口中那個版本的台灣，與現實完全不符，若參考過去幾天局勢，台灣對中國的態度可能變得更強硬。

【新常態】

BBC駐北京特派員麥克唐納指出，一系列圍繞台灣、更極端的軍事措施，包括發射導彈飛越台灣上空，已經被推至「可接受」範疇，但不是因為國際社會認可，而是因為它們已經發生了，北京卻沒有為此受到懲罰。每一次解放軍戰機飛得更近、飛來更多架、甚至越過台灣海峽，都成為另一個「可接受」的新標準。

如今更多中國人認為，有朝一日武力奪台是有可能的，對於希望此事成真的人而言，這是一項勝利。中國外交部長王毅口中「台灣回歸祖國」的和平策略，目前沒有討論，或者肯定沒有提及細節。

▲▼裴洛西訪台引爆第四次台海危機。（圖／路透）

▲裴洛西訪台引爆第四次台海危機。（圖／路透）

麥克唐納也提到，這些大規模演習需要一些計畫，中國將領可能早就準備好了，並且利用「裴洛西訪台」的大好時機付諸行動，因此，中共高層強硬派可能對這趟訪問後的局勢相當滿意。解放軍盛大演習還有一項附帶好處，那就是加速全球相信「中國軍事崛起勢不可擋」，可能嚇阻同樣宣稱擁有南海主權的東南亞鄰國。

不過，麥克唐納也指出，若中國政府變得太著迷於自己的好戰言論，開始說服自己「奪取及控制台灣相對容易，而不是一場艱難、血腥又災難性的事件」，將會非常危險。因為一些分析人士認為，這些戰爭遊戲已經協助台美軍方開始準備防禦策略，抵抗任何來自中國的攻擊。

【口水戰】

中國外交部長王毅指出，台灣一小群政治人物是「分裂主義份子」，並譴責蔡英文是中華民族的「不肖子孫」，換句話說就是叛徒。

BBC駐台特派員溫費爾德─海伊斯指出，這番話是為了把「不是北京敵人的台灣民眾」與「試圖分裂台灣與祖國的少數集團」區隔開來。但北京的問題在於，上述版本的台灣完全不符合現實。最近民調顯示，絕大多數台灣人反對與中國任何形式的統一，且越來越多民眾自認為「台灣人」而非「中國人」。

王毅也主張，這是因為蔡英文政府一直「全力推動去中國化」，試圖創造「2個中國」或者「一中一台」。所以，中國駐法大使才會表示，台灣人民被統一後「必須再教育」，因為他們被「洗腦」認為自己不是中國人。

溫費爾德─海伊斯再次強調，這與現實完全不符。台灣是一個開放社會，人們可以自由閱讀、思考、投票給喜歡的人。

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲BBC駐台北特派員認為，北京口中的台灣與現實完全不符。（圖／記者周宸亘攝）

現在的問題是，這一切將有什麼影響？溫費爾德─海伊斯指出，北京目標就是嚇唬台灣人民，在2024年的下次選舉不要投票給蔡英文總統的政黨，他們希望更親中的國民黨重新執政。在中國大規模投資的台灣企業領袖也面臨直接威脅，被告知必須「選擇正確的一方」。

儘管北京以前就試過這種策略，但都不是很成功。台灣觀光業已因中國旅客禁令而受挫，很多台灣企業也將因為北京制裁而受到傷害，尤其台灣果農。如果過去幾天的證據可以做為參考的話，台灣對北京的態度看起來將會進一步強硬化。

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