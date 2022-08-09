　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Kindle平台上演認知戰？　突然大量上架「中台衝突」書刊

記者鄭文晴／綜合報導

亞馬遜（Amazon）於今年6月宣布，Kindle電子書店將從2023年6月30日停止在中國營運，但在台海關係緊張之際，Kindle網站突然被大量上架有關「中台衝突」，或是「美中關係發展」等書刊，令出版商擔心這些書籍會主宰相關電子書市場，遭讀者閱讀或引用後，變成是認知戰的一部份。

根據《美國自由亞洲電台》（RFA）8日報導，國際電商平台亞馬遜的電子書kindle網站近日突然出現大量與兩岸、美中關係相關的「低品質」書籍，文中內容全部偏袒中國又涉及抄襲，就連作者大名都是造假的，當中一本《中台矛盾悖論》（The China and Taiwan Conflict Paradox）作者，竟是1950年辭世的作者喬治．歐威爾（George Orwell）。

▲▼ Amazon亞馬遜kindle使用示意圖。（圖／取自免費圖庫cc0）

▲亞馬遜的電子書kindle網站近日突然出現大量與兩岸、美中關係相關的書籍。（圖／取自免費圖庫cc0）

在眾多書刊裡，有探討美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的專著，其中最早的一本書在7月31日上架，多本在8月1日上線，最晚的一本是在8月6日，正好橫跨裴洛西訪台前後。只需在kindle網站輸入台灣、中國等關鍵字，內容涉及美中和兩岸關係的書籍就會顯示在電腦螢幕。

英國獨立出版商坎寧斯（Michael Cannings）接受RFA訪問，並分析這些書籍可能帶來的潛在危險，他認為，「對於讀者來說，危險在於你不知道什麼是真實的，什麼不是」，書籍可能被進一步引用，導致假資訊被廣為流傳，當中不少書的文字敘述文法錯誤，且論述中國犯台的書籍，其中部分段落與《東協郵報》（Asean Post）相似。

坎寧斯推測，這些內容可能來自於新聞報導、出版商或作者更動詞彙以躲避抄襲檢查，使用大量熱門關鍵字，如裴洛西、台灣等，書商、出版人或作者有可能藉由購買評價的方式，使這些電子書取得4星甚至5星的好評，讓真正做研究的學者著作「被消失」。

這些書刊售價平均不到10美元（約新台幣300元），其中多本書還可以從Kindle軟體免費下載閱讀，據台灣英文新聞網站調查發現，每本書的厚度介於17頁到81頁之間。美國一家網路安全公司Mandiant高級技術分析經理札福拉（Daniel Kapellmann Zafra）告訴RFA，雖然他無法確定，這些書籍是否為中國政府發動訊息戰的手段之一，但電子書平台堪稱是新途徑。

札福拉上週發布一份報告稱，中國公關公司上海海訊社科技有限公司，利用至少72個疑似發布虛假新聞的網站和虛構的社群媒體帳戶，發布與中國政府政治利益戰略一致的內容，並以11種語言呈現，他分析這些資訊操作多用於重塑現實生活中發生的事，而資訊戰會重提美國不支援台灣的舊聞，通過再次推動這些類型敘述，進一步塑造社會對此事的反應，「不僅是傳播資訊本身，更可能對現實世界產生不同結果」。
 

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
台南16歲少年赴柬埔寨！慘遭人蛇電擊打破頭　後悔騙媽辦護照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／共軍連日環台軍演　裴洛西：習近平像是「嚇壞的惡霸」！

烏克蘭國防部長險遭暗殺　安全局證實「抓到2俄特工」

日本內閣改組　傳濱田靖一將回鍋當防衛大臣

裴洛西訪台是個錯？　台灣駐瑞典代表：這代表你接受共產黨敘事

爸媽帶6月女嬰「三貼狂騎500公里」　寶寶突爆咳！緊急送醫救不回

女醫師「杯中加料」尪2度胃潰瘍　監視器拍到下毒鐵證！恐怖言行曝

南韓外長朴振飛青島會晤王毅　估呼籲中方解除「禁韓令」

韓媒曝：共軍圍台演習期間　駐韓美軍U-2偵察機出動台海！

巨乳DJ脫衣「雙奶」狂甩！客人爽翻小費猛塞內褲　警看到影片慘了

AV女優做除毛手術出事！　「身體佈滿燙傷痕」照片曝

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

阿公拿剪刀想把破褲變短褲　孫女炸高八度尖叫躲偷襲！

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

7行字幾乎一樣相似度40%　台大認定抄襲撤林智堅學位

偏心汪見媽撇頭0反應　看到爸出現興奮跳高高

大叔火鍋店吃霸王餐　騙去車上拿錢卻秒開溜

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

快訊／共軍連日環台軍演　裴洛西：習近平像是「嚇壞的惡霸」！

烏克蘭國防部長險遭暗殺　安全局證實「抓到2俄特工」

日本內閣改組　傳濱田靖一將回鍋當防衛大臣

裴洛西訪台是個錯？　台灣駐瑞典代表：這代表你接受共產黨敘事

爸媽帶6月女嬰「三貼狂騎500公里」　寶寶突爆咳！緊急送醫救不回

女醫師「杯中加料」尪2度胃潰瘍　監視器拍到下毒鐵證！恐怖言行曝

南韓外長朴振飛青島會晤王毅　估呼籲中方解除「禁韓令」

韓媒曝：共軍圍台演習期間　駐韓美軍U-2偵察機出動台海！

巨乳DJ脫衣「雙奶」狂甩！客人爽翻小費猛塞內褲　警看到影片慘了

AV女優做除毛手術出事！　「身體佈滿燙傷痕」照片曝

蕾菈被求婚「好友舉止搶風采」挨罵！　怒回槓：主角都沒在意了

江辰晏領獅子軍挑戰3連勝　鋼龍今年沒輸過統一

俄軍克里米亞「空軍基地」附近傳出巨大爆炸聲　蕈狀濃煙竄天

SBL柏力力隊史首名洋將　前夢想家刺青悍將布依德加盟

政大主控游艾喆確診　新外籍生首秀亮眼仍抗日吞敗

培養下一個李智凱　體操潛優計畫前進宜蘭

包文婧昔稱「怕孫怡愛上我老公」　直播遭洗版質問淚崩：沒有惡意

每日20分鐘遠離孩子　自然教養讓兒女更快成熟

善用你對工作的厭惡感　摸索出熱愛的事物

吳宗憲幽默妙解台海「無中線」　遇敏感題笑：我會打太極拳

相關新聞

美中博弈　「鬥而不破」面臨挑戰

美中博弈　「鬥而不破」面臨挑戰

台海兩岸關係之本質實乃美中兩大國爭霸之戰略博奕競賽，台灣問題在此大國博奕當中扮演重要的制衡角色。美國採取以台制華之「民主戰略」模式；中國則採取武統台灣的終極解決方案「武統戰略」模式。此次裴洛西的旋風訪台，意外提早引爆了中共武統台灣的引線，讓其武統台灣的劇本提早曝光。

「台灣不會束手就擒」　吳釗燮預告：將有更多國家議長訪台

「台灣不會束手就擒」　吳釗燮預告：將有更多國家議長訪台

裴式旋風遠離　亞太餘波盪漾

裴式旋風遠離　亞太餘波盪漾

前參謀總長：共軍有遠航能力　「台灣東部基地一點保障都沒有」

前參謀總長：共軍有遠航能力　「台灣東部基地一點保障都沒有」

藍委投書《華郵》：譴責中共實彈飛越台灣上空　錯判情勢摧毀和平

藍委投書《華郵》：譴責中共實彈飛越台灣上空　錯判情勢摧毀和平

關鍵字：

Kindle電子書台海關係裴洛西

讀者迴響

最夯影音

更多
相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」
爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

阿公拿剪刀想把破褲變短褲　孫女炸高八度尖叫躲偷襲！

阿公拿剪刀想把破褲變短褲　孫女炸高八度尖叫躲偷襲！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面