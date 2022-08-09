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美國防專家兵推台海戰爭　台灣取勝「代價沉重」美軍損一半戰機

▲▼共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

▲美國智庫研究員與退役美軍軍官等國防專家針對美國協防台灣進行兵棋推演。圖為共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

記者張寧倢／編譯

共軍在台灣附近海域舉行大規模軍演。彭博社報導，華盛頓一群國防專家也進行了假設台海開戰的兵棋推演，儘管美國與台灣陣營在大多數情況下都能擊退入侵，但卻得付出巨大代價。專家表示，對台灣而言反艦飛彈至關重要，其他水面艦艇與飛機則很難生存。而美軍也可能在4周內損失占一半庫存量的900多架戰機。

戰略與國際研究中心（CSIS）資深顧問、美國海軍陸戰隊退役上校坎西安（Mark Cancian）最近正在參與這場非官方的兵推，假設美國在2026年對中國攻台做出軍事回應。他表示，儘管並非所有情況，但在大多數的結果中，台灣都能擊退入侵，「然而，這對台灣經濟與基礎建設，以及太平洋地區美軍而言，代價將十分高昂。」

同時身為前白宮國防預算分析師的坎西安指出，迄今進行的22輪兵推中，有18輪的結果都是共軍以導彈擊沉美、日大部分水面艦隊，並摧毀數百架飛機，然而，美方盟軍的空軍與海軍反擊行動，則擊沉了共軍的兩棲與水面艦隊，共約150艘船艦。

▲▼美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville，舷號 CG-62）通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國若大舉干預台海衝突，雖然可能取勝，卻得付出沉重代價。圖為美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville，舷號 CG-62）通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

他表示，美國損失慘重原因是，美軍無法在逼近中國之前進行系統性行動摧毀共軍防禦，在確保空中或海上優勢前，美國必須派遣部隊攻擊共軍艦隊，尤其是兩棲艦隊，「在我們前一輪兵推中，美軍在4周內損失了900多架戰機或攻擊機，約是海軍與空軍庫存的一半。

坎西安認為，中國的火箭軍在庫存穩定的情況下具有毀滅性，因此配備遠程飛彈的美軍潛艇與轟炸機「至關重要」，對台灣而言重要的則是反艦飛彈包含美國的魚叉反艦飛彈與台灣製造的武器，將在早期摧毀中共兩棲登陸部隊中發揮重要作用，至於其他水面艦艇與飛機，只要中國擁有遠程飛彈就很難生存，開戰幾天之內台灣海軍與一半的空軍將被殲滅。

▲▼共軍,共機,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲中共解放軍近日在台灣周邊進行軍演，引發國際關注。美方專家兵推結果顯示，共軍難以征服台灣全島。（圖／路透）

另外，台灣防禦能力也是尤為重要的一環，因為台灣軍隊將負責削弱與遏制共軍從南部登陸。坎西安指出，「地面戰的成敗完全取決於台灣軍隊。」迄今的兵推結果中，扮演共軍的一方能搶灘建立灘頭陣地，但大多數情況下無法順利拓展，兩棲艦隊的耗損限制了維持的力量，雖然少數情況下共軍能控制台灣本島的一部分，卻都未能征服全島。

參與兵推的麻省理工學院國際研究中心（MIT Center for International Studies）首席研究科學家海伯森（Eric Heginbotham）表示，「台灣是一個大島，軍隊規模也不小。但從性質上的觀點來看，台灣軍隊完全不是它應有的樣子，我們已經將這點放入兵推的考量之中。轉向完全募兵制的過渡失敗了，雖然義務役仍是重要的軍隊組成，但義務兵只服役4個月。」

報導指出，這場由CSIS智庫專家、退役美軍將領、退役美國海軍軍官與前五角大廈官員共同進行的兵棋推演將持續到9月，最終兵推結果將於12月公布。

報導補充，兵推中大多數但非必然的情況，都假設是中國侵台，逼迫台灣統一，而美國決定大舉進行軍事干預。同樣假定的是，日本將擴大美軍在其領土運用軍事基地的權利，但除非日本領土受到攻擊，否則自衛隊不會直接干預。另外，兵推中不包含動用核武，兵推涵括的武器是目前各方已展現出的軍備實力，或估計到2026年將完成具體軍備部署。

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