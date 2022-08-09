南韓遇80年最大暴雨！民眾「棄車逃難」交通癱瘓　斷水斷電超無奈

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓從昨（8）日起降下80年來規模最大的暴雨，首爾在32個小時內降下422mm，等於是過去平均一個月來的雨量，其中首爾江南更淪為重災區，今（9）日上午依舊是斷水斷電的情況，不僅地鐵站慘遭洪水灌入，又大又急的暴雨造成昨晚道路淹水，許多用路人棄車落荒而逃，今早車輛散佈在主要道路，連帶造成交通癱瘓。

▲首爾江南昨晚暴雨，許多民眾棄車逃生，直到今早仍有許多車輛散佈主要道路。（圖／達志影像／newscom）

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓聯社》，南韓首都圈（首爾、京畿道、仁川）、江原道等中部地方降下暴雨，河川氾濫下造成多處道路與建築物淹水、地層下陷、地鐵站與軌道遭洪水灌入導致列車停駛、各處傳出斷水斷電，韓網流出許多災情影像，包括西裝男坐在車頂等待救援，道路淹水深及成年人胸部，許多用路人只能棄車逃生。

▲暴雨導致首爾江南瑞草大路8日晚間交通大打結。（圖／CFP）

不過到了今早，這些棄置於道路上的車輛造成上班尖峰時段交通癱瘓，包括江南站、大峙站、瑞草區盤浦洞一帶都不難發現道路四散棄置車輛的景象，道路水溝蓋因強大水壓噴飛、洪水與泥沙從地底逆流灌入，使得地板泥濘不堪、隨處可見垃圾，整座城市宛如戰亂般，民眾形容是百年難得一見的「幽靈鬼城」。

從江南站往瑞草站方向的2線道上，至少有7輛進口轎車排成一列堵在車道上，從被拉下的車窗門推斷，駕駛可能於昨晚暴雨淹水時趕緊逃生；瑞草洞某公寓門前的3線道上則混雜著市區公車，堵住車輛出入口，紅綠燈則因停電出現故障，用路人今早上班只能龜速前進。

▲首爾漢江潛水橋9日水位暴漲。（圖／達志影像／newscom）

許多網友們分享暴雨來襲時的徬徨無措，「大峙洞銀馬公寓方向，大家都棄車逃跑」、「回家時道路淹水，只能把車停在原地，用走的回來」、「許多人從車內走出來，大家都在馬路上急忙翻找地圖，尋找回家的道路」。

不僅交通大打結，事實上江南站附近的許多上班族今早急忙趕到公司時，才發現公司因淹水而無法進入，要不然就是未能正常恢復供電而無法工作。

韓媒《朝鮮日報》指出，其實首爾市江南地區每年夏季便會發生洪患，因為江南的地形宛如中間凹陷的魚缸，海拔高度比周遭地區低10公尺，且江南大路的排水道設置錯誤，盤浦川上游排水能力不足，才導致該地容易淹水，因此即便市府早從2015年至今耗資1兆4000億韓元治水，卻仍舊束手無策。

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