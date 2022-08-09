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歐巴馬將出席安倍國葬！曾歷史性共訪「原爆地」廣島　獻花紀念碑

▲▼美國前總統歐巴馬在任內曾與安倍進行過會晤。（圖／路透）

▲歐巴馬將出席安倍晉三的國葬儀式。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三7月在參院大選助選演說中，遭人開槍刺殺，送醫搶救後不治。日本首相岸田文雄有鑑於安倍生前對國家的奉獻，因此決定於9月為其舉行國葬。美國前總統歐巴馬目前表態出席，此外，法國總統馬克宏、德國前總理梅克爾也預計出席。

根據《富士新聞網》報導，多名日本政府內部人士表示，歐巴馬已經向日本當局表態出席9月27日的安倍晉三國葬儀式，相關行程也進入最終協商階段。歐巴馬2016年訪日時前往原爆遺址廣島，而他也是首位以現任身分前往當地的美國總統。當時安倍晉三曾與他一同向紀念碑獻花，建立深厚關係。

除了歐巴馬之外，法國總統馬克宏與德國前總理梅克爾也將出席，不過目前仍在協調行程。日本政府表示，受到疫情影響，因此國葬儀式的規模將控制在6000人左右，與前首相吉田茂的國葬規模相同。

吉田茂的國葬儀式與安倍一樣是在武道館舉行，當時共有來自70多國的外交使團赴日弔唁，而安倍晉三的外交成就更甚，勢必會有更多的國家希望赴日參加國葬儀式。

安倍晉三7月8日在奈良進行助選演說時，遭前自衛隊員山上徹也從後方持自製手槍射擊，中彈後當場倒地，送院搶救數小時仍於當日不治身亡。家屬同月舉行非公開家祭，但仍吸引大批民眾到場獻花哀悼。

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