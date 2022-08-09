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亞裔男染猴痘以為是濕疹　紅點急擴散流膿「睡覺被痛醒」

記者鄭文晴／綜合報導

美國猴痘疫情持續蔓延，據疾控中心的數據，目前累計病例已經超過7500例，並已傳播至美國49個州。一名住在美國加州的亞裔男子曠凱文（Kevin Kwong）表示，起初雙手莫名出現搔癢紅點，沒過幾天紅點開始往全身擴散，經歷多次看診、治療，才診斷出得了猴痘，整個身體就像「被不理解的東西攻佔」，過程「既痛苦又可怕」。

根據《舊金山紀事報》報導，33歲的曠凱文在美國紐約返回加州兩天後，雙手莫名發癢起紅疹，不時會從睡夢中痛醒，原以為是得了濕疹，沒想到「一切都開始迅速惡化」，他表示，「我身上陸續出現更多紅點，甚至擴散到我的臉上，還會流膿」，接著手肘、手臂和腳踝也陸續出現疹子。

曠凱文總共看了6次線上診療，全被診斷得了濕疹，之後一位護士線上診斷他感染皰疹，並開立抗病毒藥物，數小時後，身上出現更多疹子，於是前往一家緊急護理診所，醫生也認同皰疹的診斷，並增加「疥瘡」的治療，輾轉多家醫院，在7月初由傳染病學專家診斷出感染猴痘，身上疹子在用藥首日便停止擴散，恢復狀況良好。

曠凱文認為自己可能在紐約驕傲月（New York Pride）活動，因性接觸而感染猴痘，不過6月下旬出現症狀時，多數在線上診斷的醫護均未提到「猴痘」的可能性，主要是身上紅疹幾乎都集中在手、手腕、腳和肘部，也就是疥瘡常見的主要部位。

隨著美國猴痘病例數量暴增，公衛系統正在努力宣傳猴痘病毒的危險性，並向身體免疫較弱的族群提供限定數量的疫苗。但面對猴痘疫情，被感染的人可能要與一個準備不足、訊息不通的醫療保健系統打交道，因而有可能被延醫、錯誤診斷或不當治療。加州大學爾灣分校傳染病學副教授諾伊默（Andrew Noymer）說，有史以來猴痘第一次跨洲爆發，他研判不會像新冠病毒那樣擴散，但可能會像梅毒般一直存在。
 

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