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真英雄！「江南大叔」冒雨徒手撈垃圾清排水溝　水淹小腿秒退

▲▼真英雄！阿伯冒雨「徒手撈垃圾」清排水溝　首爾水淹小腿秒退。（圖／推特）

▲「江南大叔」徒手清除卡在水溝蓋上的垃圾。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

南韓首都圈與中部地區8日突然降下暴雨，梨水、江南等各地紛紛傳出淹水災情，由於水勢來得又快又急，甚至有多名車主受困車頂。而江南作為災情最嚴重的地區之一，更是水鄉澤國。然而8日晚間卻有一名英勇的「江南大叔」獨自一人徒手清理卡在路邊排水溝蓋上的垃圾，多虧了這名英雄阿伯，附近的積水也順利在短時間內退去。

南韓一名推特網友8日晚間推文表示，「江南站現在出現了一名英雄！有一位阿伯在因為暴雨大淹水的江南站，徒手清理排水溝蓋上的垃圾，多虧了他，江南站原本淹到小腿肚的水勢，很快就退了。」

原po也公開了3張照片，只見一名身穿白色上衣、黑色長褲的阿伯獨自一人扛起路邊的水溝蓋，時而蹲下、時而站立，一個一個將卡在水溝蓋上的垃圾摘除。

該篇推文公開後，隨即吸引2.3萬人按讚轉推。網友們紛紛回應，「真的是超人」、「謝謝大叔」等。不過也有網友無奈表示，「還真的都沒有人上前幫忙，也不幫大叔撐個傘，只知道在旁邊拍照」、「旁邊竟然沒有人願意幫忙」、「至少幫忙撐個傘吧」等。

▲▼真英雄！阿伯冒雨「徒手撈垃圾」清排水溝　首爾水淹小腿秒退。（圖／推特）

▲▼江南站人行道上的長椅直接被大雨沖到馬路上。（圖／推特）

▲▼真英雄！阿伯冒雨「徒手撈垃圾」清排水溝　首爾水淹小腿秒退。（圖／推特）
 

另一方面，江南站到新論峴站之間的人行道也有數個環狀長椅，受暴雨影響，直接被連根拔起，冲到車道上，待水勢退去後，大型的長椅就直接卡在馬路正中央，十分危險。

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