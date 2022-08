快訊／愛荷華州「Google資料中心」驚傳爆炸　3人重傷

▲ Google搜尋功能今早一度掛點。(示意圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美媒KETV報導,Google位於美國愛荷華州康瑟爾崖(Council Bluffs)的資料中心約當地8日中午發生爆炸,至少造成3名電工重傷。一名發言人向6 News WOWT說明,已接獲發生爆炸的通報,3人在靠近電箱時發生意外,因燒傷被送往創傷中心治療,所幸他們都有意識,可以開口說話。

The reported explosion at a Google data center in Iowa happened around noon, according to this reporthttps://t.co/tmf8ezm0MD