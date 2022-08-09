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CNN：共軍正在發展「扼殺台灣」能力　不須入侵也能控制台灣

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍4-8日進行環台軍演。（圖／CFP）

記者吳美依／編譯

CNN引述專家說法報導，中國軍演表明，北京正在發展扼殺台灣的能力，只要切斷台灣與外部世界聯繫，不需要入侵就能達到控制目的。美國印太司令部聯合情報中心前作戰主任舒斯特（Carl Schuster）表示，「北京首先會孤立台灣，接著訴諸空中及導彈攻擊，希望能夠破壞台北的政治意願。代價高昂的入侵可能是最後手段。」

共軍4-8日展開「鎖台」實彈演習，限制民用船隻及航班，嚴重擾亂海空交通。中國人民解放軍國防大學教授孟祥青表示，選擇這6大區域軍演，是為了展示中國能夠如何阻絕台灣港口，攻擊最重要軍事設施，並切斷外國勢力援台途徑，「把這6個區域連成一條線，就像是一條繮繩，繩結正好在西南區域打結。這是對於台灣島前所未有的包圍。」

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲專家認為，共軍演習表明，孤立台灣將是戰略的第一步。（圖／CFP）

舒斯特認為，共軍演習表明，任何對台灣的接管，都可能從孤立戰略開始，「海軍不需持續駐紮海上……船運及空中交通，都會被支援海上封鎖的空域及導彈威脅嚇阻」，同時也是台灣威懾行動的最新升級，「演習的規模、地理範圍及複雜性，反映出數個月的計畫。」

舒斯特預期，解放軍會繼續對台施壓，可能在南海及台灣北部海域舉行更多演習。他指出，裴洛西訪台帶來另一種民主願景，也因此構成直接威脅，而習近平必須展現出自己不會放棄控制台灣的承諾，「習近平不能欺負她，只能展現中國在外交、經濟及軍事上的實力，運用中國所有力量達到威懾目的。」

前澳洲陸軍上將、戰略與國際研究中心（CSIS）兼任研究員萊恩（Mick Ryan）卻也指出，中國6大演習區「清楚標示出中國對台威懾戰略關鍵作戰區域」，持續演習雖能讓解放軍精進戰術及行動，但也同時給對手機會，了解現代中國軍隊的樣貌，「沒有什麼比觀察佈署，能對一個部隊的真正實力提供更好的洞察。」

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