南韓今增14萬例新冠確診！創118天新高　政府開放民眾接種Evusheld

▲南韓政府8日起開放免疫抑制治療等血癌患者、免疫缺乏患者接種Evusheld注射劑。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓8月初迎來暑期休假，在全國人口移動量增加的情況下，新冠疫情再度升溫，今（9）日上午更通報新增14萬9897例確診，不僅與前一天相比多出9萬多例，更是創下118天以來的新紀錄，而Omicron病毒亞變種BA.5的檢出率更高達76.3%。另外，南韓開放民眾接種「Evusheld」。

根據《韓聯社》，南韓防疫當局9日上午9時30分通報新增14萬9897例確診、累計364名中重症患者、新增40例死亡，不僅與8日（5萬5292例）相比多出9萬4605例，還是上一周的1.34倍。防疫當局與專家們認為，南韓目前再度瀕臨新冠大流行的疫情高峰，預估最快本周、最慢本月中旬到達頂峰後才會開始下滑。

南韓政府從昨（8）日起開放民眾接種新冠肺炎抗體注射劑「Evusheld」，為體內難以形成抗體的民眾直接在體內施打抗體，是作為預防用的疫苗，主要施打對象為接受免疫抑制劑治療的血癌患者、器官移植患者、先天性免疫缺乏症患者，接種者需於7天內未曾感染新冠肺炎、需年滿12歲以上、體重40公斤以上。據悉，開放首日有18人接種。

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