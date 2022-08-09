唐山「燒烤店打人案」4受害女身亡　公安廳長猝逝、傳妻女也暴斃

▲中國大陸唐山市今年6月爆發燒烤店打人案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

水很深！中國大陸唐山市今年6月爆發「燒烤店打人案」，引爆公眾憤怒，沒想到在事件前半個月才剛上任的河北省副省長兼公安廳長劉文璽，竟在7月3日因「突發疾病」搶救無效死亡。啟人疑竇的是，劉文璽在唐山燒烤店打人案後親自主持該市治安整治事宜，身為高官的他在如此敏感時機竟突然猝死，甚至有傳言指，他是被捅死在廁所中，而他的妻女也跟著「因病猝逝」，就連打人案件受害女子也已經死亡並被註銷戶籍。

跟據河北官方媒體《河北日報》7月5日報導，河北省副省長兼公安廳長劉文璽於7月3日因突發疾病經搶救無效，不幸離世，享年54歲。不過此消息引起外界議論，網友指出可疑之處，包括劉文璽3日去世，但河北省官媒卻將消息押到5日公布，再加上今年6月爆發唐山燒烤店打人案，劉文璽才剛宣布展開「夏季治安打擊整治百日行動」，親自部署整治事宜，卻突然「病逝」，時間點實在敏感。

▲河北省副省長兼公安廳長劉文璽今年7月3日因病猝逝。

不僅如此，今（8日）有中國大陸網友轉發消息，指稱劉文璽並非因病去世，而是在廁所裡遭不明兇嫌用刀捅死，且他去世後沒幾天，其妻子和女兒也「突然因病去世」。還有網傳在唐山燒烤店打人案中受害的4名女子已經去世，戶籍並被註銷，周圍的鄰居甚至全部被搬家。

網傳劉文璽的妻子也因突發疾病離世。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友要求官方公布真相。

相關消息在微博上傳的沸沸揚揚，雖然上述網路傳言皆未獲得任何官方消息證明，但仍有許多大陸網友轉發相關消息與截圖，同時怒批微博、官方封鎖相關消息罔顧良心，要求官方應盡早將事件真相公諸於世，以平息眾怒與流言。

▲網傳劉文璽的妻子也因突發疾病離世。

▲網傳唐山燒烤店打人案「4朵花（4名受害女子）」已經死亡。

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