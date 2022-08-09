美軍超級大黃蜂遇強風落水　沉3000公尺海底！1個月後找回來了

▲美國海軍打撈起落水一個月的超級大黃蜂戰機。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國海軍一架F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機（Super Hornet），上月在地中海執行任務待命時遭遇強風暴雨，從杜魯門號航空母艦（USS Harry S Truman，CVN-75）甲板上被吹落海中。時隔一個月，美軍宣布成功從海底將該架戰機打撈上船。

CNN報導，美國海軍歐非地區指揮部發布聲明，自從7月一架F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機遭遇「突如其來的狂風暴雨」被從甲板上吹落海中後，已於本月3日在地中海深9500英尺（約2895.6公尺）的海底，成功打撈上岸。





▲美國海軍F/A-18「超級大黃蜂」。（圖／路透）

聲明指出，發現失事戰機位置的官兵透過遠距操作儀器，將沉沒深海底的戰機纏繞綑綁後，用鉤子勾住特殊纏線，將戰機緩緩抬升至水面，並將戰機放置於多用途工程船「艾佛勒斯號」（Everest）上。團隊之後載運戰機至附近的軍事設施，後續將運回美國本土。

▲超級大黃蜂戰機沉沒在近3000公尺海底。（圖／翻攝推特）

此次發現戰機立下功勞的團隊成員，分別來自不同的海軍單位，包括杜魯門航母上的官兵、美軍第六艦隊、海軍大西洋戰鬥攻擊機中隊、海軍打撈與水下作業海洋系統指揮部的指導官員等。

美國海軍第六艦隊專責打撈的副指揮官路易斯（Miguel Lewis）表示，聯合團隊的迅速反應，讓美國海軍能在事件發生後的27天內，成功安全地完成打撈任務，「我們為任務量身打造的團隊，安全且極有效率地執行任務，在時間表內完成任務目標。」