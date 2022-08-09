美中關係惡化　李顯龍：暴風正在成形

▲新加坡總理李顯龍表示，未來的路並不容易。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電

美中緊張關係升溫之際，新加坡總理李顯龍表示，受到棘手議題、雙方懷疑很深及互動有限的影響，美國與中國的關係正在惡化，短時間內不可能改善，且誤判可輕易讓情況變得更糟。

近期台海局勢、美中緊張關係因北京報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而進一步升溫，引發國際關注。中方除了持續在台灣周邊進行軍事演習，還宣布8項反制美方措施，切斷美中在軍事、氣候等領域溝通管道與合作。

新加坡國慶日前夕，李顯龍在今晚播出的國慶獻詞中談及地緣政治環境。他說，前方的路並不容易，「在我們周圍，暴風正在成形」。

李顯龍指出，受到棘手議題，雙方懷疑很深及互動接觸有限的影響，美中關係正在惡化，「短時間內不可能改善」。誤判、意外都可輕易地使情況變得更糟。

另外，李顯龍表示，俄羅斯入侵烏克蘭對全世界及新加坡都有很深遠的影響，俄烏戰爭導致核武強權俄羅斯與許多國家關係惡化，包括美國及北約國家，雙方敵意很深且不易化解。

他強調，俄羅斯入侵行為違反了聯合國憲章主權及領土完整的基本原則。這些原則對新加坡特別重要，強化了新加坡的安全及存在。

李顯龍接著說，歐洲發生的戰爭也會影響亞太區域安全，目前已導致中國與美國及美國亞洲盟友的關係更加緊繃。新加坡會受到這些區域緊張情勢的影響。

他向新加坡人喊話，必須做好準備，未來數十年，區域可能不會像過去那般和平及穩定。

此外，李顯龍獻詞內容也談到新加坡抗疫成果、經濟挑戰及國家未來發展等議題。

新加坡共有4個官方語言，除了李顯龍以英文致詞，副總理兼財政部長黃循財稍晚將宣讀華語版獻詞。馬來語及淡米爾語將由另外2位官員宣讀。

新加坡9日將於濱海灣浮動舞台舉辦國慶慶典。



