黑海穀物倡議內容曝！運糧船受10海浬緩衝區保護　各方不得攻擊

▲俄烏開戰後第一艘運糧船離開烏克蘭，抵達土耳其。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

等待已久的黑海穀物倡議，終於由俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國於8日共同同意，根據倡議內容，由烏克蘭港口通過黑海出口穀物的船隻，將有10海浬的緩衝區，在緩衝區內船隻將受到保護。俄烏開戰至今，烏克蘭穀物運輸量能大受衝擊，過去2周，才共有10艘貨船進出烏克蘭載運穀物糧食。

糧食出口塞車影響全球

路透社報導，聯合國和土耳其上月介入協調俄烏開戰以來，大量穀物被阻擋在烏克蘭港口的問題，期望藉由調解俄烏重新開放運送穀物出口，緩解全球糧食危機及通膨問題。

自從俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國展開協議內容協調後，已有部分載運烏國穀物的船隻開始試航。在協議中，希望取得的結果是，確保穀物船隻能從烏克蘭的敖德薩、切爾諾莫斯克（Chornomorsk）和尤日內（Yuzhny）安全載運穀物出港。

貨船出口試航

過去2周進出烏克蘭的10艘貨船，是俄烏戰爭自2月開打以來的首批通行的貨船，分別載運玉米、大豆、葵花油和肉品，其中2艘貨船則是空船來載運烏克蘭穀物。

烏克蘭和俄羅斯同為全球小麥和其他大宗貨物的主要供應國，不過即使上周首批船隻已載運穀物出口，其中一艘船卻因為最初的黎巴嫩買家拒絕收貨，被迫尋求其他港口卸貨，將造成長達5個月的延遲。

協議內容曝光-10海浬緩衝區

船運和保險產業要求船隻航行時能安全無虞，代表行經海域不能受到水雷威脅，以及針對船隻及船員的攻擊。以上列為標準行動程序，全部列入8日同意的協議內容中。

根據「商船程序」（procedures for merchant vessels）文件披露，協議方均不得針對商船或其他民用船隻進行攻擊，也包括裝卸這些貨物所在的港口。

該協議由位於土耳其伊斯坦堡的聯合協調中心（JCC）監督，該中心由土耳其、聯合國、俄羅斯和烏克蘭官員共同組成。根據4方商定的程序，JCC將會提供船隻通過海上人道走廊的動向資訊，並由俄羅斯、烏克蘭和土耳其軍方共享，以避免發生意外事件。

協議中訂定，商船通過人道走廊時，周遭將有10海浬的緩衝保護區，區內不得有軍艦、軍機或無人機進入，但若船隻在烏克蘭領海內，則不受此規定約束。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，有很大機會能保持貨物出口的速度，關鍵在於烏克蘭的夥伴及盟友們，在未來能夠如何有效地保護烏克蘭出口船隻能不受俄羅斯擾亂，導致全球糧食危機再一次升高。

俄羅斯則反控烏克蘭在自己的港口布下大量水雷，才是造成船隻出口阻塞的主要問題，並否認莫斯科必須為全球燃料和糧食危機扛下任何責任。