財經網美剖腹取「1.1kg肉球」　痛到要做月子！頓悟：該擺爛就擺爛

▲胡采蘋開刀切除1.1公斤的肌瘤。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）



記者崔子柔／綜合報導

財經網美胡采蘋在臉書上有13萬粉絲，她昨晚在粉專「Emmy追劇時間」發文透露，自己上週開刀切除1.1公斤的肌瘤，術後的疼痛感出乎預料地強烈，朋友甚至說她「根本就是剖腹產了一顆大肉球，應該要做月子」。

胡采蘋表示，她上週在亞東醫院開刀切除肌瘤，因為很多朋友都開過，以為算是很小的刀，「應該就肚皮切一小條傷口，一個禮拜就好了」，沒想到疼痛感比想像中強烈得多，除了傷口外，「肚子裡面被切掉的肉的切口才是痛的重點」。

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胡采蘋指出，她的朋友說她根本就是「剖腹產了一顆大肉球，應該要做月子」，並提到因為術前她不知道會這麼痛，心裡不太緊張，但血壓從150開始升高，吃了藥還升到170，結果開完刀立刻降到110，「小弟說這就是標準的焦慮引發高血壓，麻醉一打就降下去了」，「難道身體自己會知道怕嗎？」

▲胡采蘋發文。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）



胡采蘋分享，傷口漸漸不痛時，就要面臨「吃東西會很痛，腸胃一蠕動，傷口又開始覺得很痛的問題」，她原本還帶了書打算術後療養時看，結果痛到根本沒心情，還被陪病家屬笑說「你是在想什麼，你能承認自己在開刀嗎」，讓她頓悟，「好喔，該擺爛的時候就是要擺爛」、「你一定要跟一個能提醒你現在正在生病的人作伴，千萬不要跟生病了還在壓迫你的人作伴，那就是三生之幸了」。