水淹首爾！西裝男雨中慘坐車頂PO「快滅頂照」　網：好像恐怖電影

記者趙蔡州／綜合報導

南韓首都圈（首爾、仁川、京畿道）與江原道等中部地方8日降下暴雨，導致多處發生淹水及停電等災情。許多南韓網友把災情照片上傳到推特，其中有一張照片引發眾人關注，原來是有一名西裝男受困在一輛幾乎滅頂的汽車上，許多網友說「他還好嗎」、「天啊，希望你能平安到家」。

引發關注的照片可以看見，拍攝地點在市區一處路口，旁邊能看見斷電的紅綠燈，當時現場仍在持續下雨，道路因為淹水幾乎變成河道，一輛汽車拋錨在水中宛如孤島一般，而有一名西裝男疑似來不及撤離，只能趕緊爬到拋錨的汽車車頂，避免被泥黃色的積水淹沒。

照片一出立刻在推特爆紅，數萬人轉推照片並留言關心男子，「他還好嗎」、「天啊，希望你能平安到家」、「好像恐怖電影的情節」、「注意安全」、「他有平安到家嗎」、「今年的普立茲新聞攝影獎後補」。

南韓氣象廳表示，截至8日晚間8點20分（台灣時間7點20分），首爾南部和仁川等地區出現強降雨，首爾仁川以外的首都圈地區及江原道、忠清北道、慶尚北道北部地區也都出現降雨情況，預計深夜至隔天凌晨降雨將持續。

氣象廳指出，這次雨勢的降雨量相當大，京畿道加平郡截至晚間8點降水量已經達到193.5毫米，逼近200毫米，首爾市截至晚間8點的降水量則為90.5毫米