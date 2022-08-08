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慎入！「最美蘿莉木乃伊」被目擊眨眼　科學家驚：大腦僅萎縮50%

慎入！「最美蘿莉木乃伊」被目擊眨眼，科學家窺探百年童屍之謎。（翻自《每日星報》）

▲蘿莎莉亞‧倫巴多去世時只有2歲，至今已有102年。（翻自維基百科）

圖文／鏡週刊

義大利西西里島巴勒莫的「卡普奇尼地下墓穴」（Capuchin Catacombs）是相當著名的墓葬地， 保存著上千具年齡約100-200年的木乃伊遺體，裡面有成人也有孩童。其中一具最著名的，就是蘿莎莉亞‧倫巴多（Rosalia Lombardo），她死亡時年僅2歲，但不少參觀過墓穴的人，都直指曾經看到倫巴多在眨眼，或者盯著他們看。

據英國《衛報》與《每日星報》報導，倫巴多在1920年因染上流感併發肺炎病逝，死時年僅2歲，但她的父親捨不得這可愛的小女兒，想讓她擁有不腐之身，因此為她做了加強防腐的效果，並存放在「卡普奇尼地下墓穴」，也是該墓穴收的最後一具遺體。

從倫巴多的衣著與棺材可見，她來自相當富裕的家庭，雖然她已是百年遺體，但她的外表仍然保存良好，沒有太多腐壞跡象，甚至還有不少民眾參觀後，都直指倫巴多會眨眼、盯著人看。不過後來有科學家指出，應是墓穴的光影投射在遺體上，造成人類在視覺上的錯覺。

不少科學家都在研究倫巴多的遺體。（翻自《每日星報》）

▲不少科學家都在研究倫巴多的遺體。（圖／達志影像）

不過倫巴多依舊是這個墓穴的重要傳說，更被封為木乃伊界的「最美蘿莉」，陸續引來不少科學家的深入研究。史坦佛夏大學（Staffordshire University）博士史奎爾斯（Kirsty Squires） 從今年年初，就陸續對墓穴裡的童屍展開研究，他們對倫巴多的最新研究發現，透過X光照射下，倫巴多的大腦僅萎縮50%，另外手臂跟腿部都保存得相當完整。至於軀幹的部分，由於尊重死者，暫時沒有移除披在她身上的毯子來進行研究。

史奎爾斯就說，科學家們試圖透過研究木乃伊的狀態，來研究死者生前的健康狀態、生長發展跟身分等，除了生物學上的體徵，另外也將透過死者的衣物、棺材裝飾等，來進一步研究死者生前的文化背景。




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