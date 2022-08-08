南韓首都圈今降「颱風等級」豪雨　高溫潮濕民眾難耐

▲南韓中部地方8日降下豪雨、颳起強風，猶如颱風等級。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近來夏季氣候高溫潮濕，體感溫度來到39度以上，今（8）日在首都圈（首爾、仁川、京畿道）與江原道等中部地方更是降下暴雨，京畿道北部甚至單日降雨量達150mm以上，首爾、仁川等多處市區道路淹水，京畿道抱川市中午甚至傳出攔河堰被大水沖到潰堤，山林廳晚間6時發佈土石流警報。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓首都圈、江原道等中部地區從8日開始降下暴雨，雨勢多半集中在上午10時至下午1時，此時段京畿道漣川郡時雨量超過100mm、仁川則為84.8mm、首爾市九老區為62mm，集中豪雨造成京仁國鐵（鐵路）朱安站至道禾站區間下行2條軌道積水，使列車班次多有延後、緩慢行駛。

▲首爾景福宮光化門前降下豪雨、道路積水，行人寸步難行。（圖／達志影像／newscom）

江原道鐵原郡則傳出住宅周邊地區淹水，居民們一度孤立無援；京畿道高陽市德陽區附近某間餐廳則出現水勢上升，消防當局緊急前往協助排水。

首都圈境內各氣象廳目前仍針對京畿道高陽市、南楊州市、九里市、坡州市、議政府市、楊州市、加平郡、抱川市、漣川郡、東豆川市、楊平郡發佈豪雨警報。從8日0時至下午5時，漣川郡中面累積降雨量為177.5mm、抱川142mm、坡州板門店128.5mm等。

▲臨津江郡南壩水位急速攀升。（圖／達志影像／newscom）

臨津江上游必勝橋的水位截至8日下午6時為4.93m；至於位於必勝橋下游的郡南洪水調節壩的水位則為29.422m，目前仍持續上升中。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》