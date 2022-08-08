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單只菊花就要445萬！安倍國葬恐讓國庫蒸發8億　全民買單惹民怨

▲▼日本政府想為日前遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，不過卻因葬禮費用可能過高而引發民眾不滿。（圖／路透）

▲日本前首相上月在奈良助選時意外遇刺身亡，震驚國際。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

日本即將在9月27日為前首相安倍晉三舉行國葬，不過日媒估計，這場由全民買單的葬禮，所需費用可能高達37億日元（約新台幣8億元），而且單只葬禮現場和民眾獻花所需的菊花，就至少要花掉2千萬日元（約新台幣445萬元），讓不少民眾大為不滿，甚至有近半數國民認為不應為安倍舉行國葬。

據日媒《女性自身》報導，日本政府上月拍板決定，將在9月27日為遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，讓安倍成為繼已故前首相吉田茂以來，第二位獲此殊榮的首相。然而，由於日本現任首相岸田文雄宣布，國葬費用將全數由國家負擔，讓近半數國民提出反對意見。

報導指出，安倍晉三的國葬將在武道館舉行，當地的會場費用估計需要1200萬日元，而會場的裝飾與佈置大約也需要1億3600萬日元，單只國葬場地就要耗去約1.5億日元。然而，這還不是這場國葬最大的費用。

▲▼日本政府想為日前遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，不過卻因葬禮費用可能過高而引發民眾不滿。（圖／路透）

▲日本政府想為安倍舉行國葬，不過卻因葬禮費用可能過高而引發民眾不滿。（圖／路透）

由於安倍前首相在任期間曾出訪了80個國家與地區，與各國領袖建立了良好的友誼，因此日本政府預計，各國有不少政要會出席這場國葬，而日本也必須為這些前來弔唁的大人物負責維安的費用。

曾在警衛廳任職，如今是安全顧問的勝丸光弘表示，「來弔唁安倍的人數肯定會超越前首相小淵惠三動員了1萬多名警察的葬禮人數。要為150多位國家元首做好維安工作，這規模估計將和昭和天皇花費24億日元、動員3萬2000名警力的葬禮差不多。」

他補充，由於安倍的死因與遇刺相關，因此各國元首前來憑弔時，肯定會要求日本加強維安，而日本也不得不趨於壓力，增加警備人力，「我對於維安費用最後會追加到35億日元一點也不會覺得奇怪」。

▲▼日本政府想為日前遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，不過卻因葬禮費用可能過高而引發民眾不滿。（圖／路透）

▲日媒估計，安倍國葬上所需的菊花，至少要2千萬日元（約新台幣445萬元）。（圖／路透）

除了場地與維安費用外，日本也非常講究在葬禮上使用白菊花。報導舉以前首相吉田茂的葬禮為例，聲稱當時政府在吉田茂的遺像畫框和祭壇上擺放了5萬朵菊花，另外前來獻花的觀禮群眾也耗費了3萬5000朵菊花。

以目前東京都一朵菊花200日元的花價計算，政府光準備葬禮現場和獻花所需的8萬5000朵菊花，就至少要花掉2千萬日元，而且如果要準備4、5萬多菊花的話，不提前一周進貨肯定來不及，因此報導預計，菊花到時也會因搶購潮而導致花價再次上漲。

報導估計，安倍的這場國葬，最終的總費用可能將高達37億日元，而這筆高額費用將全數由國家負擔，換言之，安倍的這場國葬將由全國老百姓辛苦賺來的納稅錢買單，因此有不少國民質疑，為何政府要為安倍舉行國葬，必須要花到百姓的血汗錢，甚至還有民調顯示，有近百數國民反對國葬舉行。

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