▲Pink Floyd創始人兼成員羅傑沃特斯稱台灣是中國的一部分，引發熱議。（圖／翻攝Roger Waters臉書）

文／中央社

英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）前主唱羅傑沃特斯（Roger Waters）日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，稱「台灣是中國的一部分」，引來各界撻伐。

「新聞週刊」（Newsweek）今天報導，CNN主播史默柯尼希（Michael Smerconish）最近訪問羅傑沃特斯，請他談談This Is Not a Drill巡迴演出中的政治面向。觀眾們會在這場演出中，看到多名「戰犯」的蒙太奇，其中包括美國總統拜登。

羅傑沃特斯談到為何把拜登列為「戰犯」時說：「首先，他對烏克蘭問題火上加油。」

「這可是滔天大罪，美國為何不鼓勵（烏克蘭）總統澤倫斯基談判，好避免這場可怕的戰爭？」

史默柯尼希回應說，羅傑沃特斯完全「倒果為因」並「怪罪被入侵的一方」，但羅傑沃特斯不以為然，認為這是「對北大西洋公約組織（NATO）推進至俄羅斯邊界的行動和反應」。

羅傑沃特斯對史默柯尼希說，他應該「試著弄清楚，如果中國在墨西哥或加拿大境內部署能攜帶核彈頭的飛彈，美國會怎麼做」。

史默柯尼希此時打斷說：「我們說話的當下，中國人正忙著包圍台灣。」

羅傑沃特斯馬上回嘴說：「他們沒有包圍台灣！台灣是中國的一部分。1948年以來整個國際社會就完全接受這點，如果你連那都不知道，就是書讀得不夠多，去翻點書吧。」

▲羅傑沃特斯稱台灣是中國的一部分。（圖／翻攝Roger Waters臉書）

羅傑沃特斯的言論在推特引發強烈反彈。澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）國防、戰略和國家安全計畫（Defense, Strategy and National Security Program）副主任布瑞斯托（Alex Bristow）指出，台灣從未被共產中國統治過。

布瑞斯托發推文說：「羅傑沃特斯是站在哪一邊的？他顯然一直生活在月球的暗面。」

烏克蘭前駐奧地利大使謝爾巴（Olexander Scherba）也發推文說：「嘿羅傑沃特斯，你先是說不會發生戰爭，因為（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）太好了。」

「（然後）打仗了，你又有話說啦，說這是場師出有名的戰爭。你幹嘛不搬去俄羅斯啊，你這窩囊廢、沒心沒肝、無情無義、迷失的小人物？」

華府智庫「歐洲政策分析中心」（Center for European Policy Analysis）高級研究員勞特曼（Olga Lautman）回說：「根據中國的垃圾宣傳，他是在吐槽台灣，他似乎可以選擇搬去哪裡，俄羅斯和中國，搞不好他兩邊都有拿錢。」

瑞典駐台記者悠野（Jojje Olsson）則寫道：「CNN的聯絡人名單可能缺少台灣分析家，甚至連公民都沒有。至於羅傑沃特斯，則是腦袋少了根筋。」

「新聞週刊」已聯繫羅傑沃特斯的公關詢問看法。