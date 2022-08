▲Pink Floyd創始人兼成員羅傑沃特斯稱台灣是中國的一部分,引發熱議。(圖/翻攝Roger Waters臉書)

英國搖滾樂團平克佛洛伊德(Pink Floyd)前主唱羅傑沃特斯(Roger Waters)日前接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時,稱「台灣是中國的一部分」,引來各界撻伐。

「新聞週刊」(Newsweek)今天報導,CNN主播史默柯尼希(Michael Smerconish)最近訪問羅傑沃特斯,請他談談This Is Not a Drill巡迴演出中的政治面向。觀眾們會在這場演出中,看到多名「戰犯」的蒙太奇,其中包括美國總統拜登。

羅傑沃特斯談到為何把拜登列為「戰犯」時說:「首先,他對烏克蘭問題火上加油。」

「這可是滔天大罪,美國為何不鼓勵(烏克蘭)總統澤倫斯基談判,好避免這場可怕的戰爭?」

史默柯尼希回應說,羅傑沃特斯完全「倒果為因」並「怪罪被入侵的一方」,但羅傑沃特斯不以為然,認為這是「對北大西洋公約組織(NATO)推進至俄羅斯邊界的行動和反應」。

羅傑沃特斯對史默柯尼希說,他應該「試著弄清楚,如果中國在墨西哥或加拿大境內部署能攜帶核彈頭的飛彈,美國會怎麼做」。

史默柯尼希此時打斷說:「我們說話的當下,中國人正忙著包圍台灣。」

羅傑沃特斯馬上回嘴說:「他們沒有包圍台灣!台灣是中國的一部分。1948年以來整個國際社會就完全接受這點,如果你連那都不知道,就是書讀得不夠多,去翻點書吧。」

羅傑沃特斯的言論在推特引發強烈反彈。澳洲戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)國防、戰略和國家安全計畫(Defense, Strategy and National Security Program)副主任布瑞斯托(Alex Bristow)指出,台灣從未被共產中國統治過。

布瑞斯托發推文說:「羅傑沃特斯是站在哪一邊的?他顯然一直生活在月球的暗面。」

烏克蘭前駐奧地利大使謝爾巴(Olexander Scherba)也發推文說:「嘿羅傑沃特斯,你先是說不會發生戰爭,因為(俄羅斯總統)蒲亭(Vladimir Putin)太好了。」

「(然後)打仗了,你又有話說啦,說這是場師出有名的戰爭。你幹嘛不搬去俄羅斯啊,你這窩囊廢、沒心沒肝、無情無義、迷失的小人物?」

華府智庫「歐洲政策分析中心」(Center for European Policy Analysis)高級研究員勞特曼(Olga Lautman)回說:「根據中國的垃圾宣傳,他是在吐槽台灣,他似乎可以選擇搬去哪裡,俄羅斯和中國,搞不好他兩邊都有拿錢。」

瑞典駐台記者悠野(Jojje Olsson)則寫道:「CNN的聯絡人名單可能缺少台灣分析家,甚至連公民都沒有。至於羅傑沃特斯,則是腦袋少了根筋。」

「新聞週刊」已聯繫羅傑沃特斯的公關詢問看法。

