迴轉壽司「大型車禍現場」7盤壽司被擠落地！　7秒影片揪出兇手

記者施怡妏／綜合報導

近年多家日本迴轉壽司品牌進軍台灣，有趣的送餐方式配合各式活動，獲得許多民眾喜愛，一名網友日前到藏壽司用餐，拍下「大型車禍現場」的影片，輸送帶上方的壽司全都擠在一團，甚至還掉下來，該網友背景還放著超洗腦的芭比Q歌曲，貼文一出讓許多網友笑翻。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，貼出一段7秒的影片，「前方高乘載管制，來不及救了」，輸送帶上的壽司「塞車堵住」全部擠成一團，可以看到有7、8盤壽司卡住，無法動彈，最後全都墜落。影片拍到隔壁桌的人伸出手要拿壽司，原PO猜這起事故與該客人有關，「前面的人是在？」

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▲壽司掉落一地。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

短短7秒的影片，搭配上洗腦的芭比Q歌曲，貼文一出，立刻掀起網友討論，「未依規定保持安全車距」、「這一段肯定有區間測速」、「終於讓我看到塞車畫面了」、「沒有打雙黃燈習慣，後車反應不及，全責」、「前面一定是跳過新手教學直接進入遊戲」、「前面通常都是有總統車隊經過才會這樣」、「拍攝者不救」。

有眼尖的網友看到前方的客人伸手，「前面有個人壓著盤子故意卡住不動」，懷疑車禍是因此而發生；但也有人認為，對方伸手可能是想幫忙，並表示很多人其實不太了解藏壽司的取餐方式，用餐時常常會碰到類似的狀況，「上次跟父母去，父母不太會拿，也差點變成這樣，對年輕人而言簡單的東西，可能對父母有點陌生，我之後都直接用電腦點了」。

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