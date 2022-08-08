WSJ：共軍環台軍演展示中國現代軍力　解放軍暫無能力全面鎖台

▲WSJ指出，共軍圍台軍演充分展露了其現代軍力，但中國目前似乎仍難以封鎖台灣。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中國針對裴洛西訪台進行為期4天的「圍台軍演」，罕見地讓中國的軍事實力被曝光，同時也讓人們看見中國在面臨衝突時，可能會以何種方式應對。軍事分析人士指出，中國軍演充分展示了中國在協調不同軍種方面取得的進展，證明其現代化水準，不過專家們認為，即使北京強調該國已擁有足以擾亂台灣經濟的海上火力，但中國的軍力似乎無法對台實施全面封鎖。

據《華爾街日報》報導，中國近日在台灣周邊7個地區展開封鎖式實彈軍演， 除了出動戰鬥機與轟炸機舉行海軍演習外，還首次發射飛彈飛越台灣上空，對外展示其打擊地面目標與參與遠程空戰的能力。美國麻省理工學院研究中國軍事的專家傅泰林（M. Taylor Fravel）指出，「本次軍演是中國少數如此詳盡透露其軍事行動的一次，而相關演習也被視為是負責應對台海局勢的中國人民解放軍東部戰區的一大成功。」

他補充，中國上一次的參戰經驗是43年前的中越邊境戰爭。當時，中方的戰役以失敗告終，不過中國如今想透過台海的演習告訴外界，中國已擁有一支極具凝聚力的戰鬥力量，而其軍隊有朝一日將有能力主宰亞太地區，「在台周邊展現中國聯合作戰的能力，一直是中國20多年來持續推動軍事現代化的驅動力，因此我們完全不必為解放軍的這些軍演、軍演方式或者所獲成果感到驚訝」。

▲中國在軍演中發射飛彈飛越台灣上空。（圖／路透）

儘管如此，《華爾街日報》也援引軍事分析人士指出，雖然中國在演習中使用了一些最新的武器，但這些軍備似乎不是封鎖台灣的理想軍備。哈德遜研究所高級研究員克拉克（Bryan Clark）指出，儘管中國在軍演中出動了50艘驅逐艦和巡洋艦，但這些船隻其實並不適合用來實施封鎖，而且它們也沒有使用更小、更靈活的護衛艦，導致中國封鎖台灣的計劃恐怕難以實現。

他補充，「我們在演習中可以看到，中國沒有足夠的艦船，來讓那些前來的船隻改變航線、進行檢查或實施扣留及切斷進入台灣港口的通道。這次的軍演看起來更像是想展示其隔離台灣的能力，而不是封鎖台灣，不過這已經是中國很好的第一步了。」

有中國軍方觀察人士指出，中國本次的演習遠未達到全面預演侵台的規模，因為想要奪台，共軍勢必要在台海發動兩棲攻擊，但外界沒有在中國最近的演習中，發現有任何兩棲特遣部隊調動的跡象。新美國安全中心研究員舒加特（Thomas Shugart）也表示，中國本次的演習似乎是預先計劃好，用來表明北京願意為台灣問題開戰而展開的。